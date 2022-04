SV für Engagement geehrt

Königshofen. Der SV Königshofen wurde von der DFB-Egidius Braun Stiftung für sein Ukraine-Engagement ausgezeichnet.

Schon vor einigen Jahren hatte die SVK-Jugend mit ihrer jährlichen Spendenaktion einen Verein in der Ukraine unterstützt. Seit Ausbruch des Kriegs engagiert sich der SV Königshofen nun verstärkt für die leidgeplagten Menschen in diesem Land. Zunächst half man, einen Hilfskonvoi mit Kleidern, Isomatten, Taschenlampen und Batterien auf die lange Reise zu bringen.

Kurz danach wurde bereits eine zweite Spendenaktion von der Jugend des SV organisiert. Dringend benötigte Medikamente und Verbandsmaterial wurden innerhalb kürzester Zeit zusammengetragen werden. Ebenso halfen Jugendtrainer und Spieler der Landesliga-Mannschaft mit, das ehemalige Schulgebäude in Königshofen zur Erstaufnahme umzugestalten (wir berichteten).

Die Egidius-Braun-Stiftung ist eine Stiftung des Deutschen Fußballbundes. Egidius Braun war von 1992 bis 2001 Präsident des DFB. Die Stiftung unterstützt nach dem Credo ihres Namensgebers „Fußball – Mehr als ein 1:0“ verschiedene Projekte im Bereich der sozialen Integration im In- und Ausland. Die Aktion „Kinder in Not“ setzt sich insbesondere Kinder in Osteuropa ein, während in der Mexico-Hilfe seit der Fußball-Weltmeisterschaft von 1986 Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche angesiedelt sind.

Aber die DFB-Stiftung unterstützt auch Fußballvereine, die sich in der aktuellen Situation für Menschen engagieren, die aufgrund des Krieges aus der Ukraine betroffen sind. „Es ist aktuell sehr wichtig, den Menschen in der Ukraine zu helfen. Bundesweit engagieren sich bereits viele Fußballvereine auf diese Weise. Genau dieses wichtige Engagement möchten wir anerkennen“, betont DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, der Vorsitzende der 2001 errichteten Stiftung.

Bereits in den Jahren 2015 bis 2021 engagierte sich die DFB-Stiftung Egidius Braun gemeinsam mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration im Rahmen der Initiativen „1:0“ und „2:0 für ein Willkommen“ für geflüchtete Menschen. „Auch in dieser Phase war der SV Königshofen einer der ersten Vereine, die sich mit vielen tollen sozialen Aktionen für ein friedliches Miteinander aller Menschen einsetzten“, stellt Ralph-Uwe Schaffert heraus.

„Wir freuen uns, dass unsere Vereine ein solch überwältigendes Engagement für die Kriegsopfer in der Ukraine zeigen. Auch die bemerkenswerte blau gelbe Choreographie des SV Königshofen war ein deutliches Signal für den Frieden“, so die Stiftung in ihrer Laudatio. a.i./dfb