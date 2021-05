Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Abriss - Gebäude des Zerlege- und Produktionsbetriebs am Eingang der Tauberstraße in Lauda für Nachnutzung abgebrochen Südfleisch-Areal in Lauda wird platt gemacht

Viel ist nicht mehr übrig geblieben. Nur noch wenige Wände der Gebäude des ehemaligen Zerlegebetriebs von Südfleisch stehen noch. In vier Wochen wird das Areal platt gemacht sein.