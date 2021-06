Stundentakt für nur dreieinhalb Stationen ist zu wenig

Seit 18 Monaten pendelt die Frankenbahn im Stundentakt zwischen Lauda-Osterburken. Zeit für eine Zwischenbilanz aus Sicht eines Bahnfahrers. Zuerst einmal heißt es, „Danke!“ zu sagen. Danke, dass die Züge von Montag bis Freitag stündlich fahren und halten. Danke an alle, die daran mitwirkten. Danke, dass wir uns nicht mehr als Bürger zweiter Klasse fühlen müssen. Es war ja auch ein Unding: wir liegen an einer vollelektrifizierten Strecke, konnten 120 Jahre lang tagtäglich am örtlichen Bahnhof einsteigen – und waren seit 1985 vom Bahnverkehr ausgesperrt.

Unsere Strecke ist dicht befahren – aber wir mussten „draußen bleiben“. Unsere Bahn-Nachbarn von Osterburken bis Heidelberg und bis zur französischen Grenze können mit der S-Bahn fahren, sogar halbstündig. Unsere Frankenbahn-Nachbarn von Heilbronn bis Würzburg können stündlich fahren – nur für den Abschnitt Osterburken-Lauda hieß es: „Ihr müsst draußen bleiben!“ Seit 18 Monaten ist damit Schluss.

Dank des Stundentaktes kann ich zweimal in der Woche zur Arbeit nach Lauda fahren. Vor 50 Jahren war ich auch Bahnfahrer. Als Schüler im „Schiff“ (Matthias-Grünewald-Gymnasium) ging es zu Schulzeiten an sechs Tagen, auch samstags, von Wölchingen nach Tauberbischofsheim und zurück. Zeit für einen kleinen Vergleich: Bahnfahren vor 50 Jahren und heute.

Der Empfang am Bahnhof war früher freundlicher, einladender. Das „Empfangsgebäude“ war offen, es gab einen Wartesaal, Schutz vor Wind und Wetter, eine persönliche Ansprache, einen Bediensteten, der Züge ankündigte, Fahrgäste betreute. Heute dagegen abweisende Kälte: der Bahnhof zugebrettert, als „Wartesaal“ zwei Sitzplätze am Bahnsteig unter einem Mini-Unterstand. Eine monoton blinkende Anzeigetafel, bei Verspätungen und eventuell eine anonyme Durchsage.

Zugfahren heute ist ein Genuss. Die Züge kommen leise, „flüsternd“. Die Dampfloks früher stampften, fauchten, bremsten laut quietschend. Das Zug-Einsteigen damals anstrengend: drei, vier Stufen hoch. Heute ein Kinderspiel: ebenerdig oder eins, zwei Stufen hoch, und im Zug weiche Sitze, freundlich farbig. Früher waren die Plätze härter, unbequemer, das Fahren ruckhaft. Heute „schwebe“ ich voran.

Unterwegs: der Zug saust durch Schweigern. Vor 50 Jahren hielt er – und ich denke: „Heute müsst ihr draußen bleiben!“ Der Zug kommt nach Unterschüpf. Hier hielt die Odenwaldbahn vom ersten Tag an, auch zu meiner Schulzeit, doch seit 1985 gilt: „Kein Zughalt!“

Wir erreichen Sachsenflur. Dieser Ort ist ebenso seit 36 Jahren von Bahnverkehr ausgesperrt. Dabei wären hier, direkt am Straßen-Bahnübergang, noch am leichtesten zwei Zughalte einrichtbar. Wir nähern uns Königshofen (Baden). Hier hält die Regionalbahn erstmals. Kurz danach kommt Lauda – ich kann auszusteigen.

Heimwärts geht’s noch schneller: von Lauda saust die RB im Expresstempo bis Boxberg-Wölchingen. Denn rechtsseitig hält sie nicht in Königshofen; der versprochene provisorische Ausbau des Bahnsteigs fehlt weiter. Wobei der alte Bahnsteig noch teilweise da ist; in meinen Augen würde es für zwei Waggons zum Ein-/Aussteigen reichen.

Kein Zug fährt leer. Freilich könnten es mehr Leute sein. Wer über 30 Jahre von Zugfahren ausgeschlossen war, braucht Zeit, wieder Vertrauen zur Bahn zu gewinnen. Leer fahren dagegen viele Busse. Im Bemühen, die wenigen Bahnhalte gut anzuknüpfen, pendeln sehr viele Busse. Aber die Lücken sind zu groß. Von Boxberg bis Lauda kein Zughalt in Schweigern, Unterschüpf, Sachsenflur, nur halb in Königshofen. Viele denken: Bevor ich umständlich mit dem Bus über mehrere Ortschaften zum nächsten Bahnhof kurve, bleibe ich beim Auto. Anders wäre es, wenn der Zug im Heimatort halten würde.

So ist bei aller Freude und Dankbarkeit über die neue Frankenbahn zu sagen: Stundentakt für nur dreieinhalb Stationen ist zu wenig. Früher wurden zwischen Lauda-Osterburken neun Orte bedient. Heute sind es Rosenberg, Eubigheim, Boxberg-Wölchingen, halb Königshofen.

Fünf Orte bleiben „draußen“: Hirschlanden, Uiffingen, Schweigern, Unterschüpf, Sachsenflur. Das Verhältnis ist ungenügend. Wir brauchen mehr Haltestellen, um mit der Bahn durchzustarten. Und endlich eine verbindliche Zusage aus Stuttgart für dauerhaften Stundentakt.