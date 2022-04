„bwegt – Mobilität für Baden-Württemberg“ ist auf den Zügen von Go-Ahead auf der Frankenbahn zu lesen. Ob sich allerdings in Sachen dauerhafter Stundentakt an den Bahnhöfen zwischen Osterburken und Lauda nach der verlängerten Probephase bis Dezember 2023 etwas bewegt, steht mehr denn je in den Sternen. So fühlt sich für den Ausbau des „halben“ Bahnhofs in Königshofen keiner so richtig zuständig, weshalb dringend benötigtes Fahrgastpotenzial dauerhaft auf der Strecke bleibt. Auch an anderen Haltestationen ruft der Zustand der Infrastruktur immer wieder Kritik hervor.

© Klaus T. Mende