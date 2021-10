Lauda. Der Stundenlauf ist eine Langstreckendisziplin in der Leichtathletik, bei der innerhalb einer Stunde möglichst viele Stadionrunden zurückzulegen sind. Diese Veranstaltung wird nun am Samstag, 13. November, zum siebten Mal im Rahmen des Werner-Tolle-Stundenlaufs durchgeführt. Veranstaltungsort ist das Stadion in Lauda am Schwimmbad. Beginn ist um 11 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Meldungen sind bis Mittwoch, 10. November, möglich und an die Sportjugend Tauberbischofsheim per Mail an: SportjugendTBB@t-online.de zu richten. Hierbei werden der Name, das Geburtsjahr und der Verein benötigt. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Angesprochen sind alle Personen, die Freude an der Bewegung und des sportlichen Miteinanders haben und eine Stunde lang laufen können. Die gesamte Veranstaltung wird nach den geltenden Corona-Regeln durchgeführt. Auf die geltende Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg wird verwiesen. Es gilt die 3G-Regelung für die Nutzung von Toiletten, Umkleideräumen und Duschen. Bei weiteren Fragen wenden sich Interessenten an die Sportjugend Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/898813.