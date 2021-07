Main-Tauber-Kreis. Die Diag-Diözesanarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung Kreis, AG Main-Tauber-Kreis, und das Bildungszentrum Tauberbischofsheim fahren im Rahmen einer Studienfahrt von Donnerstag, 21. Oktober, bis Sonntag, 24. Oktober, in die Domstadt Köln, die Dom- und Kaiserstadt Aachen und zur Benediktinerabtei St. Hildegard in Eibingen bei Rüdesheim.

Am ersten Tag erhält die Reisegruppe in Köln bei einer Stadtführung Einblicke in die wechselvolle Geschichte der Stadt. Ein Großteil der wichtigsten Sehenswürdigkeiten liegt konzentriert auf einem Quadratkilometer rund um Dom, Rathaus und Altstadt.

Die nächsten beiden Tage sind der Erkundung Aachens gewidmet, wo Könige und Kaiser gekrönt wurden und zur Kur gingen. Dom-, Domschatz-, Stadt-und Museumsführung und das berühmte Rathaus sind wichtige Programmpunkte.

Am letzen Tag besucht die Gruppe die Benediktinerabtei St. Hildegard in Eibingen bei Rüdesheim und erhält in der Wallfahrtskirche einen Vortrag über die aktuelle Botschaft und die Biographie der Äbtissin Hildegard von Bingen.

Reiseleitung: Kurt und Heidi Kilb. Anmeldung bei: Kath_Bildungswerk_Tbb@hotmail.com oder Telefon 09341/ 897652, oder info@seitz-busreisen.de, Telefon 09345/92020.