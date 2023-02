„Strumpfkappen“ trauern in Lauda

Lauda. Zum Nachruf auf die viel zu kurze fünfte Jahreszeit schritten die Zunfträte der „Strumpfkappen“ schweren Herzens am Aschermittwoch bedächtig zum tiefschwarz verhüllten Narrenbrunnen in Lauda. Kräftig wurde in die Taschentücher geschnäuzt. Die Trauer über die vergängliche Narretei teilten über 100 Zuschauer, die von Hubert Knötgen mit einen wehmütigen Rückblick in Reimen auf die erlebnisreichen närrischen Wochen und einem Extralob für das Prinzenpaar Karin II. und Olaf I. unterhalten wurden. Mit Trauermiene und viel Gejammer ging es an die Verbrennung von Requisiten und die Reinigung der leeren Geldbeutel, in die rasch wieder Geld kommen soll. Schaurig geheult und musiziert wurde beim Zug zum Rathausplatz, wo der Narrenbaum durch die kräftigen Hände der Zunfträte eingeholt und mit den Traditionsfiguren der Laudemer Fasnacht sorgsam für die nächste Kampagne verstaut wurde: „Da liegt er nun, seid ihr zufrieden, so find er nun sein letschte Friede. So geht nun hin in aller Stille, und senkt so langsam eure Promille. So geht nun auseinander heut, und esst mal widder Fisch ihr Leut.“ Bild: Röttger

