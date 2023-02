„Strumpfkappen“ starten durch

Lauda. Nachdem 2021 und 2022 keine normale Fastnacht stattfinden konnte, hat sich die Narrengesellschaft „Strumpfkapp Ahoi“ Lauda einen besonderen Jahresorden für 2023 ausgedacht: In Verbundenheit und Erinnerung an die Eisenbahnerstadt Lauda starten Hexe und Bouz auf einer Dampflok wieder durch und möchten, auch in widrigen Zeiten, Brauchtum und Frohsinn in die Welt tragen.

Unter dem Motto „2021…2022… Wir starten wieder durch“ darf der „Wilde Mou“ nicht fehlen, der sinnbildlich für den Winter steht und ausgetrieben werden soll. Der Orden wurde in diesem Jahr von Christoph Zorn entworfen.

Diesen Orden erhalten alle Aktiven auf der Bühne bei der Fremdensitzung, die pünktlich am Donnerstag um 19.33 Uhr beginnt. Auf der Bühne in der Stadthalle Lauda wird wieder ein großes Spektakel an fastnachtlichen Höhepunkten zu sehen sein. Bild: Heiko Schenker