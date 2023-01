Streifzug durch verschiedene Zeitepochen

Lauda. Ein sehr stimmungsvolles und ansprechend kurzweilig unterhaltsames Kammerkonzert zum Jahresausklang präsentierte im Saal des Caritas-Seniorenheims „Johann Bernhard Mayer“ in Lauda das Musikfamilientrio Dr. Cornelia Müller-Reiter (Klavier), Dr. Max Müller-Reiter (Violine) und Paul Müller-Reiter (Cello, Klavier). Auf dem Programm standen Werke von Komponisten aus verschiedenen Zeitepochen, Stilrichtungen und Ländern – im ersten Teil des Konzerts aus dem 17. bis 19. Jahrhundert und im zweiten Abschnitt aus dem 20. Jahrhundert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gut besuchter Saal

Den Auftakt im sehr gut besuchten Johann-Bernhard-Mayer-Saal bildete das Trio mit Fritz Kreislers „Liebesleid“, gefolgt von Max Müller-Reiter an der Violine und seinem Bruder Paul am Klavier mit Kreislers Alt-Wiener Tanzweise „Liebesfreud“. Ebenfalls in dieser Instrumentalbesetzung als Duett spielte das Bruderpaar Antonín Dvorák „Songs My Mother Taught Me, „La vie en rose“ des Komponisten Louiguy und der berühmten Chansonnière Édith Piaf sowie zum temperamentvollen Programmabschluss Vittorio Montis besonders mitreißende Rhapsodie „Czardas“.

Cornelia Müller-Reiter am Klavier und ihr Sohn Paul am Cello boten im Duett „Sicilienne“ von der österreichischen Komponistin Maria Theresia Paradis. Zudem glänzte Paul Müller-Reiter als Klaviersolist bei den populären Hitmelodien „How Deep Is Your Love“ von den Bee Gees und „Yesterday“ von den Beatles.

Bach zu hören

Mehr zum Thema Konzert in der Jakobskirche Feierlich-feine Choralmusik Mehr erfahren

Wiederum vom Gesamttrio waren unter anderem Bachs und Gounods besinnliches „Ave Maria“ sowie Edward Elgars „Salut d’amour“ zu hören. Als stimmungsvoll ruhigen Ausklang und Zugabe ließen erneut Max und Paul Müller-Reiter an Klavier und Violine im Duett die „Méditation“ aus Jules Massenets Dreiakter-Oper „Thais“ erklingen.

Stürmischer Applaus war hoch verdiente Anerkennung des Kammermusiktrios aus Lauda, denn die drei Hobbymusiker sorgten sowohl mit sichtlich großer Spielfreude sowie hohem Können als auch mit einer sehr stilvollen und anspruchsvollen Repertoireauswahl für einen äußerst stimmungsvollen und begeisternden Konzertnachmittag zum Jahresausklang.

Silvia Spinner, Leiterin des Seniorenpflegeheims Johann Bernhard Mayer, dankte dem musikalischen Familientrio auch im Namen des zahlreichen Publikums und des Caritasverbands im Tauberkreis für den wieder leidenschaftlich engagierten Auftritt. pdw