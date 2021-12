Stilvolle Neujahrsgrüße aus dem Jahr 1902

Main-Tauber-Kreis. Prosit Neujahr. Der Jahreswechsel 2020/2021 hat gezeigt, dass es auch in dezenterer Form möglich ist, das neue Jahr zu begrüßen. Für viele wohltuend die Tatsache, öffentliche Plätze am Morgen danach nicht von Glasscherben und Müll übersäht vorzufinden, nur als Beweis, dass der Jahreswechsel gebührend gefeiert wurde. In der aktuellen Situation ermahnen die Experten dazu, die auch schon vor einem Jahr gültigen Regeln einzuhalten: Kontakte reduzieren, Abstand, Hygiene, Maske. Sicherlich hatte der Künstler, der die 1902 gelaufene Präge-Ansichtskarte entwarf, keinen Gedanken daran verschwendet, wie aktuell sein Werk in der heutigen Zeit sein würde. Man kann sich auch über die Straße hinweg zuprosten und alles Gute für das neue Jahr wünschen bege/ Karte: Sammlung Geisler

