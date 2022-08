Stets gewissenhaft und sorgfältig gearbeitet

Tauberbischofsheim/Lauda. Über 40 Jahre war Maria Anna Boger für die Sparkasse Tauberfranken tätig. Nun wurde sie aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Sparkassendirektor Wolfgang Reiner, würdigte in seiner Laudatio die Leistungen und Verdienste, die sich Maria Anna Boger während dieser langjährigen Zugehörigkeit zur Sparkasse erworben hat.

Maria Anna Boger trat am 1. August 1977 als Auszubildende in die damalige Sparkasse Tauberbischofsheim ein. Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau wurde sie in das Angestelltenverhältnis übernommen und anschließend bei der Hauptzweigstelle Lauda in der Kundenbedienung und -beratung eingesetzt.

Ab September 1983 wechselte sie in die Personalabteilung bei der Hauptstelle Tauberbischofsheim. Hier war Maria Anna Boger bis einschließlich Juni 1989 als Sachbearbeiterin engagiert tätig.

Ab 1. Juli 1989 nahm sie eine neue Herausforderung an und wurde in der Zweigstelle Becksteiner Straße mit der Vertretung in der Zweigstelle Oberlauda im Filialbereich Lauda eingesetzt.

2006 veränderte sich Maria Anna Boger erneut und übernahm die Stelle der Vertriebsmitarbeiterin Personalreserve bei der Regionaldirektion Lauda/Boxberg. Im Jahr 2009 wurde ihr dann die Stelle als Serviceberaterin in der Filiale Lauda übertragen, welche sie bis zu ihrem Eintritt in die Freizeitphase der Altersteilzeit inne hatte.

Durch regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen erweiterte sie ständig ihr Fachwissen.

Sparkassendirektor Reiner dankte Maria Anna Boger für ihr Engagement und würdigte besonders ihre Zuverlässigkeit und die stets sehr gewissenhafte und engagierte Arbeitsweise. Besonders hob er die hohe Wertschätzung bei den Kunden sowie bei allen Mitarbeitern hervor.

Weitere Dankesworte übernahm Bereichsleiter Privatkunden, Marco Schneider, der sich auch im Namen der Kollegen für die jahrelange gute und intensive Zusammenarbeit bedankte.

Auch der Personalratsvorsitzende Dirk Baumann ließ es sich nicht nehmen, Maria Anna Boger im Namen des Personalrates für ihren Einsatz zu danken. sparka