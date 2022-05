Reger Besuch wurde bei einem feierlichen Festgottesdienst zu Christi Himmelfahrt auf dem Sportplatz in Deubach und bei einem anschließenden Dorffest am örtlichen Schützenhaus verzeichnet. Dazu gab es eine Sternwallfahrt aus den Pfarrgemeinden Unterbalbach, Oberbalbach und Deubach, deren Zielpunkt der Freiluftgottesdienst in Deubach war.

Dieser wurde von Stefan Märkl, Pfarrer der

...