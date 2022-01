Sternsinger sammelten 7471 Euro

Lauda. 14 Kinder und Jugendliche sammelten bei der Sternsingeraktion in Lauda 7471,19 Euro. Als Beispielland wurde diesmal Ghana, Ägypten und Südsudan ausgesucht. Unter erschwerten Bedingungen wurden Kronen gebastelt, Gewänder ausgegeben und die Sternsingeraktion durchgeführt. Nach der Aussendung in der Stadtkirche durch Pfarrer Ralph Walterspacher machten sich die vier Gruppen auf den Weg und trugen den Segen zu den Menschen. Im Gottesdienst brachten sich die Sternsinger mit Fürbitten und Hausbesuchstext ein. Weitere Spenden können im Pfarrbüro abgegeben, oder mit dem Vermerk „Sternsinger Lauda“ auf das Konto IBAN DE 06 6735 2565 0004 0009 49 bei der Sparkasse Tauberfranken überwiesen werden. Wer Segensaufkleber möchte, kann sich an Ingrid Rauchfuß wenden. Bild: Sternsinger

