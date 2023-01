Sternsinger sammeln 7279 Euro

Lauda. Bei der unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit“ stehenden Sternsingeraktion waren in Lauda 24 Kinder und Jugendliche unterwegs. Nach der Aussendung durch Pfarrer Stefan Märkl sammelten sie rund 7279 Euro für Hilfsprojekte in aller Welt. Wie die Verantwortlichen betonten, können weitere Spenden im Pfarrbüro abgegeben oder mit dem Vermerk „Sternsinger Lauda“ auf das Pfarramtskonto DE06 6735 2565 0004 0009 49 bei der Sparkasse Tauberfranken überwiesen werden. Segensaufkleber gibt es noch bei Ingrid Rauchfuß. Bild: Ingrid Rauchfuß

