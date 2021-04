Steingewordene Spiritualität der Gemeinschaft

„Euch, die ihr eine Klostergemeinschaft bildet, tragen wir auf, folgendes in eurem Leben zu verwirklichen: Zu allererst sollt ihr einmütig zusammenwohnend, wie ein Herz und eine Seele auf dem Weg zu Gott sein.“ Ein hoher Anspruch für ein gemeinsames Leben im Dienst Gottes, so formuliert in der Augustinusregel, die der hl. Norbert für seine von ihm gegründete Ordensgemeinschaft der

...