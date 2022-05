Statuen in der Lourdesgrotte renoviert

Oberlauda. Sie ist Ziel- und Rastpunkt für viele Wanderer, Spaziergänger und Gläubige: die Lourdesgrotte am Haagwald in Oberlauda.

In der Verlängerung der Talstraße kann man sie über den Kreuzweg problemlos erreichen. Die Grotte wurde 1905 von Justine und Bernhard Sack aus Tuffstein erbaut und ist dem Erscheinungsort in Lourdes nachempfunden. Der Erzählung nach ist dort 1858 die Gottesmutter dem 14-jährigen Mädchen Marie Bernarde Soubirous mehrmals erschienen. Dies hat sich sehr schnell herumgesprochen, und deshalb ist es auch nicht sehr verwunderlich, wenn, wie zum Beispiel in Oberlauda, keine 50 Jahre später diese Szene baulich nachgestellt beziehungsweise -gebaut wurde.

In Oberlauda kommt dann noch die geradezu idyllische Lage dazu, oberhalb des Dorfes, am Waldrand und doch von Bäumen umgeben. Hier ist Lärm ein Fremdwort und das Vogelgezwitscher gehört automatisch zur Kulisse. Auf Initiative des damaligen Ortsgeistlichen Bernhard Ripperger wurde in den 1960ern die gesamte Anlage und der Kreuzweg erneuert.

Heute kann man umso mehr innehalten, durchatmen und ganz einfach die Ruhe genießen.

Da natürlich auch die Statuen in die Jahre gekommen waren, sind sie nun in den letzten Wochen, und damit rechtzeitig zum Marienmonat Mai, von Grund auf renoviert und farblich erneuert worden.

Diese Arbeiten waren vom ortsansässigen Restaurator Bruno Balbach ehrenamtlich übernommen, die notwendigen Materialien von einem unbekannten Spender zur Verfügung gestellt worden. erha

