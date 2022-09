In Lauda wird kräftig gebaut: Am Montag fällt der Startschuss zur Sanierung der Becksteiner Straße. Bis Ende 2023 soll die Maßnahme an der Hauptverkehrsader abgeschlossen sein.

Lauda. Setzungen, Spurrillen und Flickwerk: Die Becksteiner Straße ist ziemlich marode. Zahlreiche Autos passieren täglich dieses Einfahrtstor in die Laudaer Innenstadt, vor allem Lkw , die nicht durch die

...