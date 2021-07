Startschuss für neue Büros

Lauda-Königshofen. Mit einer symbolischen Grundsteinlegung feierte die Firma Lauda Dr. R. Wobser den offiziellen Baubeginn für eine Aufstockung eines bestehenden Bürogebäudes. Als das Bürogebäude mit Produktionshalle 2008 errichtet und fertiggestellt wurde, sei eine Aufstockung bereits vorgesehen gewesen, berichtete Dr. Gunther Wobser, Geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, im Beisein von Ehrengästen, Kooperationspartnern, den beiden weiteren Lauda Geschäftsführern Dr. Marc Stricker und Dr. Mario Englert, Produktionsleiter Christoph Baumann, Daniel Eckl, Betriebstechnik und Dienste und Sebastian Fell, Marketing Lauda.

„Speziell in diesen Corona-Zeiten sind Grundsteinlegung und Baubeginn sowohl ein Zeichen der Zuversicht als auch eines für unternehmerisches Wachstum aufgrund expansiver Auftragslage“, erklärte Dr. Gunther Wobser. Deshalb sei es sehr wichtig, nicht nur weitere Plätze für die Produktion, sondern ebenso für Büromitarbeiter zu schaffen. Als ambitioniertes Expansionsziel strebe der Weltmarktführer für Temperiergeräte und -anlagen in den nächsten Jahren einen Umsatz in Höhe von 250 Millionen Euro im Jahr an. Um den gestiegenen Platzbedarf am zentralen Hauptsitz des Unternehmens nachzukommen, wird das bestehende Mehretagengebäude um ein weiteres Stockwerk erweitert.

Etwa 2500 Kubikmeter Raumvolumen auf 430 Quadratmeter Bruttofläche bezifferte der Geschäftsführer Dr. Marc Stricker das von Architekt Klaus Schreiner geplante und betreute Bauprojekt. Dieses sehe Büroräume in einem „Open Space Kon-zept“ inklusive Räumlichkeiten für Aufenthalte und technische Infrastrukturen vor. Die Fertigstellung des Bauobjektes mit einem gesamten Investitionsvolumen von rund 1,1 Mio. Euro und dessen Bezugsbeginn seien für März 2022 avisiert, obgleich sich der Baustart aufgrund der gegenwärtigen Baustoffknappheit etwas verzögert habe. „Uns war wichtig, soweit möglich mit regionalen Partnerunternehmen zusammenzuarbeiten“, betonte Dr. Marc Stricker. Demnach seien bislang 50 Prozent der Aufträge ausnahmslos an Firmen aus der Region vergeben worden wie etwa an die Bauunternehmung Faul und Bethäuser.

„Diese bauliche Erweiterung ist ein weiteres Bekenntnis von Lauda an den Hauptstandort in Lauda-Königshofen, das der Stadt und ihrer Entwicklung enorm guttut“, unterstrich Bürgermeister Dr. Lukas Braun, der ebenso zu den Gästen bei der feierlichen Grundsteinlegung in luftiger Höhe zählte wie etwa Architekt Klaus Schreiner, die Baufirmengeschäftsführern Herbert Berthäuser und Norbert Groß, Peter Vogel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Tauberfanken, sowie Stadtbaumeister Tobias Blessing. Zugleich sei die Erweiterung ein erneuter Mosaikstein für das im Stadtgebiet verankerte dynamische Unternehmertum der Familie Wobser. „Es geht nicht nur um reines Wachstum, sondern auch um die ständige Suche nach neuen technischen Innovationen und Entwicklungen“, bekräftigte Braun. Er attestierte dem Unternehmen und dessen Geschäftsleitung, keine „Verwalter des Bestehenden“ zu sein, und wünschte, die Innovationskultur weiterhin so dynamisch und erfolgreich voranzubringen. pm

