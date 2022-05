Start in die Freibadsaison am 21. Mai

Lauda-Königshofen. Am Samstag, 21. Mai, ist es soweit: Die heiß ersehnte Freibadsaison kann starten. Für die Besucher ist es die Vorfreude auf das erfrischende Nass und einen sonnenbeschienenen Platz auf der Wiese, für das Bäderteam war im Vorfeld eine Vielzahl an Vorbereitungen zu treffen.

Rund 50 000 Euro waren notwendig, um das Freibad in Lauda für die Saison fit zu machen (wir berichteten).

Ein Großteil der Kosten fiel hierbei für das neue Drehkreuz und die Instandhaltung der Filteranlage an. Das neue Drehkreuz am Eingang wird maßgeblich dazu beitragen, die Schlangenbildung an der Kasse zu entzerren. Inhaber einer Zehner-, Familien- oder Saisonkarte können ihr jeweiliges Ticket einfach am Lesegerät scannen lassen und eintreten, ohne an der Kasse anstehen zu müssen, teilt die Stadtverwaltung mit.

anz bewusst hat man sich bei der Installation des Drehkreuzes gegen die Anschaffung eines Kassenautomaten entschieden. „Wir sind der Meinung, dass ein persönlicher Ansprechpartner an der Kasse nicht zu ersetzen ist. Es kommt mitunter vor, dass sich jemand verletzt hat und ein Pflaster braucht, Fragen auftauchen, ein Insektenstich begutachtet werden soll oder ein Taxi und im schlimmsten Fall ein Arzt gerufen werden muss. Der persönliche Kontakt ist und bleibt sehr wertvoll“, so Christian Schwarz vom Gebäudemanagement der Stadt Lauda-Königshofen.

Förderverein aktiv

Alljährlich bringt sich der Schwimmbadförderverein tatkräftig ein, um das Bad mit sinnvollen Investitionen aufzuwerten. Auch in diesem Jahr haben sich die Mitglieder engagiert und beispielsweise einen Arbeitseinsatz am Bocciafeld und Volleyballplatz durchgeführt. Neu kommen in dieser Saison bequeme Sonnenliegen hinzu, die rund um die Schwimmbecken aufgestellt werden. Auch der Kiosk trägt zu einem angenehmen Ambiente bei.

Bürgermeister Lukas Braun: „Sechs Bahnen mit jeweils 50 Metern Länge, ein großer Bereich für tolles Sprungvergnügen, ein Nichtschwimmerbecken mit Wasserrutsche – dazu eine großflächige Liegewiese zum Entspannen, ein Volleyballfeld, eine Boccia-Sandfläche und eine gastronomisch bewirtschaftete Dachterrasse mit beeindruckendem Blick auf die Weinberge und das Teilungstal: Das Freibad Lauda hat zweifellos eine Menge zu bieten und ist nicht umsonst ein beliebter Freizeitmagnet für Groß und Klein. Der kostenlose Internetzugang ist ein weiterer Vorteil für alle Badegäste. Man darf sich also auf die kommende Freibadsaison freuen.“ Sein Dank gilt dem engagierten Bäderteam, dem Schwimmbadförderverein, der DLRG und dem Gebäudemanagement im Rathaus für die „gemeinsame Kraftanstrengung, allen Schwimmbadfans einen angenehmen Aufenthalt zu bieten.“

Besonders erfreulich sei, dass wieder die regulären und damit längeren Öffnungszeiten gelten: Montag - Sonntag 9 bis 20 Uhr, Kassenschluss 19.30 Uhr, Schlechtwetter 9 bis 11 Uhr und 18 bis 20 Uhr, Kassenschluss 19.30 Uhr.

Kartenvorverkauf gestartet

Der Kartenvorverkauf hat begonnen und wird direkt an der Kasse des Terrassenfreibads in Lauda durchgeführt. Wer sich Familienkarten sichern möchte, schickt eine E-Mail mit seinen persönlichen Daten an familienkarte@lauda-koenigshofen.de oder gibt die entsprechenden Informationen per Telefon (09343 501-5325 / -5324 / -5323) durch. In der Regel gibt es spätestens am nächsten Tag eine Rückmeldung, sodass die Karten schnellstmöglich im Freibad bezahlt und abgeholt werden können. stv