Nach Angaben der Bauverwaltung bestehe der Tauber-Hochwasserschutz in Lauda im Wesentlichen aus einer Flutmulde in den Tauberwiesen entlang der B 290 (im Bild) sowie kleineren Schutzmaßnahmen entlang des Gewerbegebietes an der Tauberstraße.

© Peter D. Wagner