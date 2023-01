Starke Frauen im Austausch

Lauda-Königshofen. „Starke Frauen im deutsch-französischen Austausch“ lautete das Thema eines Kultur- und Gesprächsabends am Samstag in der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda. Dazu eingeladen hatten die Stadt Lauda-Königshofen und deren Städtepartnerschaftskomitee „Boissy“ unter Vorsitz von Claudia Heidrich, die auch das Programm moderierte.

„Mit Leben erfüllt“

Anlass der Veranstaltung war der 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages zwischen Deutschland und Frankreich. Als 1962 Bundeskanzler Konrad Adenauer und Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle den Freundschaftsvertrag beider Länder im Pariser Élysée-Palast unterschrieben, habe noch niemand absehen können, wie positiv sich die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland entwickeln würden, erinnerte Lauda-Königshofens Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Aus heutiger Sicht sei dies vollends gelungen. „Doch ohne die Menschen, die ihn mit Leben erfüllen, wäre es nur ein Vertrag und keine gelebte Freundschaft. Einen großen Anteil daran haben die Städtepartnerschaften, die viel zum gegenseitigen Verstehen und Akzeptieren geleistet haben. Eine davon ist die zwischen den beiden Städten Lauda-Königshofen und Boissy im südöstlichen Großraum Paris“, so Braun.

Deutschland und Frankreich bezeichnete er als „Motor der Europäischen Union mit ihren starken Volkswirtschaften und anpackenden Menschen“. Noch mehr als die wirtschaftliche Zusammenarbeit sei es der kulturelle Austausch, der verbindet. Als Exempel dafür nannte er diesen Abend – „Starke Frauen im deutsch-französischen Austausch“ – mit Malerinnen, Musikerinnen und Autorinnen sowie weiteren Teilnehmerinnen und Akteuren aus beiden Partnerstädten.

„Zwar wurde der Élysée-Vertrag von zwei bedeutenden Männern beschlossen, jedoch spielten auch Frauen eine wichtige Rolle“, gab die Präsidentin des Partnerschaftsvereins „Association Boissy Jumelage (ABJ)“, Michèle Besigot, zu bedenken. Als „Symbol unserer Freundschaft“ überreichte sie im Namen der ABJ und des Geschichtsvereins Boissy das Heft „Von Mensch zu Mensch“ mit Zeugnissen der Vergangenheit, indem einige Franzosen und Deutsche tragische oder glückliche Abenteuer erzählen. „Die meisten waren starke Frauen.“

Es folgte die Vorstellung einiger Kunstwerke der Malerinnen Madeleine Deffieux-Giraud und Martine Gruszka (Boissy) sowie Isabell Güney und Rosemarie Lux (Lauda-Königshofen) durch Hannah Eberbach-Klemenz und Dagmar Meyer vom Partnerschaftskomitee. Die Autorinnen Bénédicte Ngono-Thénault (Boissy) und Regina Rothengast (Grünsfeld), die von Elke Schacherer und Sarah Müller vorgestellt wurden, boten jeweils eine kurze Lesung mit Auszügen aus einem ihrer Werke.

Musikalisch gestaltet wurde der Abend durch die Gesangssolistinnen Maylin Brenner und Anna Pineker von der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal, begleitet von Kai Müller am Klavier. Die Tanz-Performance „Confident“ präsentierte eine Ballettgruppe dieser Schule unter choreografischer Regie von Nene Röthlein.

„Die Stellung der Frau in der deutschen und französischen Gesellschaft hieß das Motto einer Podiumsdiskussion mit sieben Frauen aus beiden Partnerstädten (siehe weiteren Bericht). Abschluss sowie weiterer Höhepunkt des unter Abends war das Gastspiel der Band „Contrabanda“ aus Boissy.

Sowohl die Erlöse aus der Bewirtung als auch aus Spenden kommen dem Verein „Frauen helfen Frauen“ sowie dem Förderverein des MSG zu Gute. Finanziell gefördert wurde das Projekt durch den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. pdw