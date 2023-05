Stark blutende Person gesucht

Königshofen. Ein bisher Unbekannter verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch unberechtigt Zutritt zu einer Tankstelle in der Hauptstraße in Königshofen und entwendeten mehrere Gegenstände. Zwischen 1.55 und 2.25 Uhr gelangte der Täter gewaltsam in die Geschäftsräume der Tankstelle. Dort entwendeten sie eine bislang unbekannte Anzahl an Gegenständen und verursachten hohen Sachschaden. Der gesamte Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht?Und wer hat eine Person mit einer stark blutenden Schnittverletzung gesehen? Hinweise gehen unter Telefon 09343/62130 an den Polizeiposten Lauda-Königshofen.

