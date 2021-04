Standort zu exponiert

Die Bodenaufbereitungsanlage in Gerlachsheim wird gebaut und wird auch in Betrieb gehen, das ist Fakt. Meines Erachtens stellt sich die Frage nach einem Alternativstandort nicht. Wenn doch, dann sehe ich den Industriepark A 81 auf Gemarkung Tauberbischofsheim als unproblematischen Alternativstandort. Im Jahr 2007 war dort eine Müllverbrennungsanlage geplant, die durch massiven Bürgerprotest schnell vom Tisch war. Wo eine Müllverbrennungsanlage räumlich und planungsrechtlich möglich gewesen wäre, würde auch eine Bodenaufbereitungsanlage hineinpassen. Zudem ist das 60 Hektar große Gebiet nur zu etwa einem Drittel bebaut. Der jetzt diskutierte Standort auf der „Grünsfelderhöhe“ befindet sich in einem Regionalen Grünzug. Solche regionalen Grünzüge sind von Siedlungstätigkeit und anderen funktionswidrigen Nutzungen freizuhalten.

Dieser Standort ist sehr exponiert, das Landschaftsbild würde weithin sichtbar erheblich beeinträchtigt werden. Gewaltige Erschließungsmaßnahmen wären notwendig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die für Raumordnung und Landesplanung zuständigen Stellen, also Regierungspräsidium und Regionalverband, diesem Vorhaben im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens zustimmen werden. Es würde alle Grundsätze zur Gliederung der Siedlungsstruktur auf den Kopf stellen.