Städtpartnerschaft-Projekt in Lauda: Jugendliche verstärkt zur politischen Mitwirkung animieren

Lauda-Königshofen. Mit einer Onlinekonferenz stellte sich der Jugendgemeinderat der französischen Partnerstadt Boissy im Rathaussaal in Lauda vor. Dabei berichten die Mitglieder sowohl über die Satzung, Charta, Ziele, Aufgaben, Initiativen und Projekte dieses Gremiums („Conseil Municipal des Jeunes“) als auch über ihre Erfahrungen in der Funktion als Jugendgemeinderäte.

„Nicht erst in der Coronakrise hatten viele Jugendliche das Gefühl, dass ihre Anliegen und Interessen kaum ausreichend wahrgenommen werden. Dabei gilt die heranwachsende Generation neuesten Studien zufolge durchaus als politisch interessiert und zeichnet sich durch ein positives Verhältnis zur Demokratie aus“, betonte Claudia Heidrich, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees der Stadt Lauda-Königshofen. Dieses Komitee wollte in Kooperation mit der Partnerstadt Boissy-Saint-Léger und dem dortigen Städtepartnerschaftsverein in einer Onlinekonferenz unter dem Motto „Engagiert Euch!“ („Engagez vous!“) über die Beteiligungsmöglichkeiten von Jugendlichen auf kommunaler Ebene informieren.

In Boissy fanden die ersten Kinderratswahlen 1993 statt. 2014 wurde der Jugendgemeinderat gegründet, um den jungen Menschen eine Bürgerbeteiligung zu gewähren. Dieses Gremium besteht aus 15 parteilosen Mitgliedern zwischen zwölf und 17 Jahren. Die Jugendräte werden in Projektgruppen aufgeteilt, die sich zweimal pro Monat treffen. Die Ausschüsse, an denen alle 15 sowie die Betreuerin und die zuständigen Gemeinderäte teilnehmen, beraten alle zwei Monate. Das für den Jugendrat zuständige Gemeinderatsmitglied (aktuell Touria Hafyane) hilft und unterstützt. Zweimal im Jahr werden in Gegenwart des Bürgermeisters (seit 2008 Régis Charbonnier) Plenarsitzungen abgehalten, deren Vorsitz einem Jugendrat anvertraut wird. Darüber hinaus kann der Stadtrat dem Jugendrat bestimmte Projekte delegieren. Die Betreuungsperson achtet auch auf die Einhaltung des zugewiesenen Etats von jährlich 5000 Euro, über die das Gremium frei verfügen darf.

„Ich habe durch mein Mitwirken in diesem Gremium unter anderem gelernt, mit Altersgenossen zusammenzuarbeiten, Projekte vorzuschlagen, zu entwickeln sowie Entscheidungen zu treffen und in die Realität umzusetzen“, resümierte eine Jugendlichen exemplarisch ihre Erfahrungen und Erlebnisse.

Moderiert wurde die Onlinekonferenz von Claire Gassmann, Boissys Stadträtin für die Städtepartnerschaft, und Claudia Heidrich. Zugleich war Ziel dieses virtuellen Treffens, Diskussionen über künftige Formen einer Jugendbeteiligung in Lauda-Königshofen zu beleben sowie Jugendliche anzuregen, wie politische Mitwirkung konkret gestaltet werden könnte. Gemeinderätin Ruth Römig, die neben zahlreichen Jugendlichen und einigen Lehrkräften als Gast die Onlinekonferenz verfolgte, erinnerte daran, dass bereits 1990 ein Jugendrat bestanden habe.

„Man beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit mit der Einrichtung einer Jugendbeteiligung“, berichtete Fachbereichsleiterin Sabine Baumeister. Begonnen habe man 2020 mit der Gründung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Gemeinderatsmitglieder und Jugendlichen. Dabei seien erste Ideen entstanden. Es sollten noch mehr Jugendliche zum Mitwirken animiert werden. „Dann kam Corona und der Lockdown in den Schulen“, bedauerte Sabine Baumeister. „Wir wollen 2022 in Kooperation mit den Schulen und der mobilen Jugendarbeit neu starten.“ Aufbauarbeit leiste Anna Ehrmann, bei der Stadt Betreuerin der Mobilen Jugendarbeit und des Jugendhauses, indem sie Kontakte zwischen Jugendlichen und anderen Akteuren herzustellen versuche.