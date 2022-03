Stadt sucht Wohnraum

Lauda-Königshofen. Der Krieg in der Ukraine tobt unvermindert. Viele Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer befinden sich auf der Flucht. In allen Ankunftsländern werden dringend Unterkünfte gesucht. Auch hier in der Region. Bereits jetzt sind rund 40 Personen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet im Stadtgebiet Lauda-Königshofen angekommen. Tendenz steigend.

Um den geflüchteten Personen eine längerfristige Unterkunft vermitteln zu können, sucht die Stadtverwaltung Wohnraum, der für mindestens sechs Monate zur Verfügung steht. Da es sich bei den Geflüchteten größtenteils um Frauen und Kinder handelt, wäre wünschenswert, die Unterkünfte verfügten über ein bis drei Zimmer sowie Küche und Bad, gerne auch bereits möbliert.

Auf der Homepage der Stadt www.lauda-koenigshofen.de finden Unterstützer ein Formular zum Download, mithilfe dessen angegeben werden kann, wie die zur Verfügung stehende Wohneinheit beschaffen ist.

Die Koordinationsstelle der Stadtverwaltung, die die Wohnraumangebote entgegennimmt, steht per E-Mail unter sicherheit-ordnung@lauda-koenigshofen.de oder unter der Telefonnummer 09343/501 7777 zur Verfügung. Bei der Abwicklung aller Regularien sowie behördlichen Angelegenheiten wird hier jederzeit unbürokratische Unterstützung angeboten.