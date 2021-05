Die Verkehrsstation Gerlachsheim soll gut 500 Meter nach Osten in Richtung Ortszentrum gerückt und für 4,5 Millionen Euro modernisiert werden. Für die Herstellung der Barrierefreiheit will die Deutsche Bahn allerdings die Stadt Lauda-Königshofen finanziell mit in die Pflicht nehmen, weil die Haltestelle täglich von deutlich weniger als 1000 Reisenden frequentiert wird. Für die Gemeinderäte ein Umstand, den sie so nicht akzeptieren können und wollen.

© Klaus T. Mende