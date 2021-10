Stadt schließt Vereinbarung ab

Lauda-Königshofen. Einstimmig gebilligt hat der Gemeinderat den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für eine interkommunale Zusammenarbeit zur Digitalisierung an Schulen im Rahmen der Betreuung von digitalen Endgeräten durch das Kreismedienzentrum (KMZ) des Main-Tauber-Kreises.

Von Seiten des KMZ wurde diese Dienstleistung zur Erprobung anfangs noch kostenfrei angeboten. Mit fortschreitender Ausstattungsdichte an den Schulen, sind die Mitarbeiter dort zunehmend an Kapazitätsgrenzen gestoßen. Um die Leistungen auch weiter anbieten zu können, möchte das Landratsamt weitere EDV-Fachkräfte für diese Tätigkeit im KMZ anstellen. Über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung sollen die Kommunen, die dieses Angebot nutzen, an den anteiligen Personalkosten beteiligt werden.

Dieses Angebot möchte die Stadt Lauda-Königshofen weiterhin nutzen für die Balbachschule Unterbalbach, Lindenschule Gerlachsheim, Turmbergschule Königshofen, Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen sowie das Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum Lauda-Königshofen.

An der Josef-Schmitt-Realschule sowie am Martin-Schleyer-Gymnasium sind die mobilen Endgeräte in den jeweiligen Schulserver eingebunden, so dass die Einbindung dieser Schulen nicht in Betracht kommt. Die Kosten werden auf Grund der in die Betreuung eingebundenen Geräte erhoben. Derzeit sind an den genannten Schulen rund 250 Tablets in Betrieb. Bei Nettokosten von 16,29 Euro pro Jahr, läge der Kostenanteil für die Stadt Lauda-Königshofen derzeit bei knapp 5000 Euro brutto. pdw

