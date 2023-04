Stadt Lauda-Königshofen hat Zirkus mit einem Zirkus

Lauda-Königshofen. Die Stadt Lauda-Königshofen hat derzeit großen Zirkus mit einem Zirkus. Bis zum Wochenende gastierte der Circus Henry in Bad Mergentheim im Bereich des Mobilparks Ried, wo es einige Vorstellungen gegeben hatte, die teilweise überschaubar besucht waren. In der Zwischenzeit hat er seine Zelte dort abgebrochen – und sich auf der Wiese neben der Tauber-Franken-Halle in Königshofen angesiedelt. Und damit beginne das ganze Theater, wie Bürgermeister Dr. Lukas Braun den Fränkischen Nachrichten noch am Sonntagabend mitteilt. Denn der Aufenthalt ist nicht abgesprochen. Und eine Lauda-Königshöfer Landwirtin spielt dabei eine unrühmliche Rolle. (ktm)

