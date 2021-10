Staatssekretärin Kurtz kommt

Lauda-Königshofen. Auf Einladung der Jungen Union Lauda-Königshofen kommt am Montag, 18. Oktober, die Staatssekretärin im Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg, Sabine Kurtz MdL, nach Lauda-Königshofen. Nach einem Austausch, an dem auch Landrat Christoph Schauder teilnehmen wird, steht der Besuch im Fokus der aktuellen Weinernte und einem Austausch mit Vertretern der Becksteiner Winzer. JU-Stadtverbandsvorsitzender Marco Hess freut sich, dass man erneut eine Regierungsvertreterin ins Stadtgebiet bringen kann und im Dialog über die aktuelle Lage zur Weinernte sprechen könne.

Sabine Kurtz wurde 1961 in Bad Hersfeld geboren, ist evangelisch und verheiratet mit Frieder Kurtz, der Leitender Forstdirektor ist.

Sabine Kurtz kommt am Montag nach Lauda-Königshofen. © JU

Kurtz hat drei Kinder. Nach ihrem Studium der Politologie, Germanistik und Romanistik in Freiburg schloss sich ein Volontariat in einer Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an. Im Laufe ihrer beruflichen Laufbahn war sie Parlamentarische Beraterin der CDU-Landtagsfraktion und Referentin im Staatsministerium. Seit der Landtagswahl 2006 ist Sabine Kurtz Abgeordnete und seit Mai Staatssekretärin. ju