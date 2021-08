Sportschützen Lauda renovierten ihr Vereinsheim

Lauda. Zahlreiche Mitglieder fanden sich zur Versammlung des Vereins Laudaer Sportschützen auf dem Parkplatz am Schützenhaus ein. Oberschützenmeister Kurt Blaha begrüßte die Mitglieder. Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder ging Kurt Blaha in seinem Bericht auf die Veränderungen durch die Corona-Pandemie ein. Der Schießbetrieb musste eingestellt werden. Weil man das Schützenhaus nicht habe vermieten können, seien die Einnahmen eingebrochen. Einige Arbeitseinsätze wurden durchgeführt, darunter das Fällen der Tannen am Grillplatz oder der Einbau der Kugelfänge am Keilerstand. Die Renovierung der Toilettenanlage wurde im Herbst begonnen.

Blaha lobte den Einsatz der Mitglieder, vor allem von Harald Nuß, Erwin Tempfli, Gerhard Onuseit, Daniel Schäffer, Andreas Diez, Werner Boll, Bernd Forster, Jürgen Bartel, Christian Schlachter und Kurt Blaha und überreichte ein Präsent.

Sportleiter Harald Nuss erklärte, dass die sportlichen Aktivitäten der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen waren.

Jugendleiter Manfred Füger berichtete, dass der Verein zurzeit keine Jugendlichen hat.

Kassier Jürgen Bartel legte bedingt durch Corona einen Kassenbericht vor, in dem die Minuszahlen überwiegen. Auch die Kosten für die Renovierung der Toilettenanlage schlugen mächtig zu Buche. Kassenprüfer Jens Freudenberg bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Beim Punkt Neuwahlen fungierte Jens Freudenberg als Wahlleiter und konnte Oberschützenmeister Kurt Blaha zur einstimmigen Wiederwahl gratulieren. Desweitern wurden gewählt: Erster Schützenmeister Andreas Diez, Kassenwart Jürgen Bartel, Schriftführer Wolfgang Hart, Vereinssportleiter Harald Nuss, Jugendleiter Bernd Forster, Aufsichtsführender im Schützenhaus Erwin Tempfli, Kassenprüfer Werner Boll und Jens Freudenberg. Weiterhin wurden sämtliche Spartenleiter und Stellvertreter wiedergewählt.

Dann standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder an. Für zehn Jahre wurde Werner Boll geehrt. Seit 20 Jahre ist Erwin Tempfli dabei, seit 30 Jahren sind Stefan Fleckenstein, Ralf Schwartz, Christian Stephan und Nicole Stephan Mitglieder.

Die Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein, Deutscher Schützenbund und Badischer Sportschützenverband erhielt Christina Trunk.

Die Ehrung für 50 Jahre ging an Dieter Pfitzner.

Oberschützenmeister Kurt Blaha machte unter dem Punkt Verschiednes den Vorschlag, nachdem so viel Zeit und Geld in die Renovierung der Toilettenanlage gesteckt wurde, das Vereinsheim künftig nur noch an Vereinsmitglieder zu vermieten. Dies wurde von der Versammlung einstimmig beschlossen. Ein weiterer Punkt war die Reinigung der Toilettenanlage. Hier erklärten sich zwei Vereinsmitglieder bereit dies zu übernehmen. woha