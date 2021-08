Sportliches Angebot des TV

Königshofen. Im Rahmen des Ferienprogramms führt der Turnverein zwei Workshops in der TV Turnhalle durch: Am Freitag, 27. August, um 18.30 Uhr unter dem Motto „Schwünge in luftiger Höhe – nur Fliegen ist schöner!“ Turnen ist vielseitig und macht Spaß, besonders das Schwingen an den Ringen und am Hochreck. Wer Lust hat, kann sich anmelden. Das Angebot ist für Jungs im Alter von 10 bis 16 Jahren.

„Slack the Line! Ride the Line! Wie lange kannst du drauf bleiben?“ ist das Angebot am Samstag, 21. August, von 14 bis 16 Uhr für Mädchen und Jungs ab zwölf Jahren. Slackline ist ein fünf Zentimeter breites Band, gespannt zwischen zwei Pfosten, meist ab einer Höhe von 50 Zenitmetern. Was kann man darauf so machen? Meist schwingt und springt man lässig und cool auf der Line rum, aber der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Teilnehmer können einfach probieren.

Es gelten die gültigen Corona-Bestimmungen. Für Nichtmitglieder besteht kein Versicherungsschutz durch den Verein. Sportkleidung und Hallenturnschuhe sind mitzubringen. Anmeldungen sind per Mail unter Jugendturnwart@tv-koenigshofen.de möglich.