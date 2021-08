Sportheim hat eine neue Küchenausstattung bekommen

Oberbalbach. Am Sportgelände fand die Jahreshauptversammlung des SV Oberbalbach statt. Der Vorsitzende Walter Neser begrüßte die Mitglieder.

Nachdem dem Totengedenken, verlas Jugendleiter Swen Beck seinen Bericht. Die Corona-Pandemie prägte im Jugendfußball laut Beck das abgelaufene Vereinsjahr. Allerdings sei man noch mit einem blauen Auge davon gekommen, da nahezu alle Jugendspieler mit Begeisterung das Training wieder aufgenommen haben. Der Verein stehe vor einer großen Herausforderung, die Kinder nach der Pandemie wieder aktiv in den Sportverein zu integrieren, damit der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann. Laut Beck spielen die Jugendlichen nach wie vor als Spielgemeinschaften mit Unterbalbach und Edelfingen im badischen bzw. württembergischen Fußballverband. Diese Kooperationen laufen gut. Ab der C- Jugend komme mit dem SV Königshofen noch ein weiterer Verein hinzu. Die B-Jugend zeigte mit dem Erreichen des Pokalfinals eine erfolgreiche Saison, die A-Jugend überzeugte in ihrem ersten Landesligajahr und lag auf einem guten Mittelfeldplatz. Positiv erwähnte er, dass es gelungen sei, fünf A-Jugendspieler in die Seniorenmannschaft zu bringen. Beck bedankte sich bei allen Trainern und Betreuern. Dann gab er einen kurzen Ausblick auf die kommende Spielzeit, die im September beginnen soll. Von den Bambini bis zur B-Jugend könne wieder eine Mannschaft gestellt werden. Nur eine A-Jugend könne aufgrund von Spielermangel nicht gemeldet werden.

Schriftführer Florian Neser berichtete über die Aktivitäten. Das Vereinsjahr sei massiv von der Corona-Pandemie beeinflusst worden. So wurden im Januar 2020 ein Ski-Ausflug und ein Werbeabend durchgeführt. Außerdem wurde im März noch ein Arbeitseinsatz am Sportgelände durchgeführt. Alle weiteren Veranstaltungen mussten s Pandemie-bedingt abgesagt werden.

Neser berichtete als Trainer der SG-Mannschaft über die kurze Saison 2020/2021. So tritt die B-Klassen-Mannschaft unter dem neuen Namen SG Balbachtal und die Kreisliga-Mannschaft als DJK Unterbalbach/SV Oberbalbach an. Mit Neser, Lukas Graf und Robin Imhof stand ein Trio als Trainer für die beiden Mannschaften zu Verfügung. Man wolle ab der neuen Runde als richtige Spielgemeinschaft auftreten. Neser berichtete über den Verlauf der ersten Rundenspiele, mit denen er sich zufrieden zeigte. Die B-Klassen-Mannschaft war bis zum Abbruch die punktbeste Mannschaft. Und auch die Kreisliga-Mannschaft hatte schon einige Siege eingefahren. Er war überzeugt, dass beide Mannschaften eine gute Runde gespielt hätten. Anschließend gab er noch einen kurzen Ausblick auf die kommende Saison. Mit Daniel Höfer gibt es für die Kreisliga-Mannschaft einen neuen Trainer, da Lukas Graf und Robin Imhof nicht mehr zur Verfügung standen.

Es folgte der Bericht der Tennisabteilung. Vorsitzende Tamara Leber informierten über das abgelaufene Vereinsjahr. Eine Mannschaft konnte wie in den Vorjahren nicht gemeldet werden. Trotzdem wurden beide Tennisplätze oft in Anspruch genommen. Auch ein Turniertag wurden durchgeführt. Abschließend übermittelte Leber zufriedenstellende Zahlen der Tennisabteilung aus dem letzten Jahr.

Anschließend verlas die Kassiererin Anja Knab ihren Kassenbericht. Es standen einige Anschaffungen an, etwa eine neue Kühltheke für das Sportheim. Wolfgang Albert betonte, im Namen der Kassenprüfer, eine makellose Führung der Kasse. Der Vorstand wurde entlastet.

Stadtrat Marco Hess fungierte als Wahlleiter bei den Neuwahlen. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender: Walter Neser; Stellvertreter: Manuel Schmitt; Kassenwart: Anja Knab; Schriftführer: Florian Neser; Jugendleiter: Swen Beck; Spielausschussvorsitzender: Manuel Schmitt. Den Ausschuss bilden Josef Heim, Thomas Leber, Josef Knab, Dieter Weinig, Karsten Dürr sowie Heiko Heim. Als Platzkassierer stehen Alfons Hönig, Harald Heidinger, Karsten Dürr und Josef Knab zur Verfügung. Als Kassenprüfer fungieren Michael Ruf, Albert Klingert und Wolfgang Albert.

Der Vorsitzende ließ das vergangene Jahr nochmals Revue passieren. Aufgrund der Anschaffung einer neuen Kühltheke entschloss man sich zu einem kompletten Umbau des Sportheims. Im Januar wurde damit begonnen. Hierbei wurde die Küche vergrößert und komplett neu eingerichtet.

Zudem wurde das Sportheim neu gestrichen und neue Heizkörper angeschafft. Auch eine neue Bestuhlung wurde gekauft. Der Umbau soll bis zum Rundenbeginn abgeschlossen sein. Neser bedankte sich bei den vielen Helfern sowie bei den zahlreichen Sponsoren. In seinem kurzen Ausblick auf 2021 gab er bekannt, dass derzeit die Beregner am Sportplatz ausgetauscht werden. Er dankte Heiko Heim und Manuel Schmitt, die diese Maßnahme federführend übernehmen.

Bei der Aussprache bedankte sich Neser bei Anton Renner für die Arbeit als Zweiter Vorsitzender. Renner wird Vorsitzender des Fördervereins SV. Stadtrat Hess bedankte sich für die geleistete Arbeit. svo