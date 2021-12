Spitze im Amt bestätigt

Königshofen. Der Förderverein des SV Königshofen bleibt auch weiterhin in bewährten Händen um den Präsidenten Jörg Aeckerle. In einer harmonisch verlaufenden Jahreshauptversammlung wurden wieder alle Posten besetzt.

Im Jahresbericht bedauerte Jörg Aeckerle die erneute Absage der Bürgermeister-Weid-Turniere, das wichtigste finanzielle Standbein des Vereins. „Corona-bedingt ist aber eine solche Großveranstaltung einfach nicht durchführbar. So bitter das für uns ist, wir haben hier eine wesentliche Verantwortung zu tragen und die geht vor“, betonte Aeckerle. Nach einem Exkurs über den Zweck des Fördervereins wurde das ehrenamtliche Engagement der vielen SV-Jugendtrainer gelobt.

Kassenprüfer Bernhard Geisler attestierte der Finanzabteilung um Schatzmeister Andreas Schmitt eine einwandfreie Buchführung. So konnte Hubert Geisler die Entlastung des Vorstands durchführen.

Auch die Wahlen unter der Regie von Wahlvorstand Christian Schäffner erwiesen sich als reine Formsache. Präsident Jörg Aeckerle, Vize-Präsident Jochen Spiller, Schriftführer Berthold Schweikert und Schatzmeister Andreas Schmitt erhielten einstimmige Zustimmung der Mitglieder. Im Beirat sind wie bisher Herbert Bieber, Hubert Deckert, Norbert Bamberger und Martin Michelbach vertreten, neu in diesem Gremium ist Hubert Geisler. Als Kassenprüfer fungieren Bernhard Geisler und Rolf Guntermann.

Dann durfte man mit Jürgen Saul und Bernd Röttinger gleich zwei verdiente Mitglieder für 15-jährige Treue zum Förderverein ehren.

Im Schlusswort sprach Herbert Bieber, Vorsitzender des SV Königshofen, seinen Dank aus an alle Firmen und Privatpersonen für deren finanziellen Zuwendungen. „Gerade in den Zeiten während der Pandemie, in denen man erhebliche Einbußen wegen fehlender Veranstaltungen hinnehmen muss, sind wir auf jede Hilfe angewiesen“, appellierte Bieber. Er betonte auch den sportlichen Erfolg: „Wir haben es wieder geschafft, zahlreiche Eigengewächse in unserem Landesliga-Team zu integrieren und profitieren erneut von unserer tollen Nachwuchsarbeit, die ohne die Unterstützung des Fördervereins so nicht möglich wäre.“ a.i.