Spielgemeinschaften mit Nachbarvereinen haben sich bewährt

Oberbalbach. Bei der Jahreshauptversammlung des SV verlas Jugendleiter Swen Beck seinen Bericht. Erfreulicherweise konnte in jeder Altersklasse wieder mindestens eine Mannschaft gestellt werden, betonte er.

Dennoch stehe der Verein vor einer großen Herausforderung, die Kinder nachhaltig aktiv in den Sportverein zu integrieren, damit der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann. Nur so könne sich der Verein auch in Zukunft attraktiv aufstellen. So zeige sich bereits, dass es zukünftig keine Unterscheidung mehr zwischen guten und schlechten Spielern geben dürfe.

Laut Beck spielen die Jugendlichen als Spielgemeinschaften mit Unterbalbach und Edelfingen. Diese Kooperation mit den beiden Nachbarn verlaufe seit Jahren sehr gut und so bildet man bereits ab der F-Jugend Spielgemeinschaften. Hinzu kämen auch noch Gastspieler der DJK Bad Mergentheim sowie ab der C-Jugend des SV Königshofen. Nun ging Beck auf die einzelnen Mannschaften teilweise ein. Das Ziel aller Vereine sei es, die Jugendspieler zu betreuen, sie zu fördern und im Idealfall in die Seniorenmannschaften zu integrieren. Allerdings konnte in den vergangenen Jahren keine Spieler in den Seniorenbereich gebracht werden.

Die D-Jugend, trainiert von Nils Schenkel, Moritz Knab und Özgün Celebi, spielt diese Saison eine passable Runde. Die C-Jugend spielt bereits die zweite Saison in der Landesliga Odenwald. Zudem hat sie die höchste Spieleranzahl zu verzeichnen. Mittlerweile hat man sich hier an das Spielniveau gewöhnt und so wird man auch in dieser Saison mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Die B-Jugend spielt ebenfalls nach der errungenen Meisterschaft in der Landesliga Odenwald. Hier kämpft man derzeit um den Klassenerhalt.

Anschließend berichtete Beck noch von einem besonderen Höhepunkt im Jugendbereich. Sowohl die C-Jugend als auch die B-Jugend qualifizierten sich für das Pokalfinale 2021/2022.

Während die C- Jugend das Finale sogar gewinnen konnte, verlor die B-Jugend. Auch in der Pokalsaison hat es die C-Jugend wieder ins Finale geschafft und könnte somit ihren Titel verteidigen. Auch die B-Jugend hat noch Chancen auf ein erneutes Pokalfinale.

Beck berichtete vom F-Jugendtag im Oktober, bei dem 13 Mannschaften in Turnierform gegeneinander spielten. Sowohl sportlich als auch wirtschaftlich sei dieser Spieltag für den Verein ein Erfolg. Auch für das kommende Frühjahr bemühe man sich wieder um die Austragung eines solchen Spieltages.

Anschließend gab er einen kurzen Ausblick auf die kommende Spielzeit. Da noch einige Jugendtrainer fehlten, könnte es sein, dass nicht alle Jugendmannschaft für nächste Saison gemeldet werden können. Beck appellierte an die aktiven Spieler, sich zu engagieren, aber auch die Eltern nahm er mit in die Pflicht, die Vereine in unterschiedlichster Art und Weise zu unterstützen. Beim Jubiläumsfest sollen laut Beck ebenfalls die Jugendmannschaft ihr Können mit Einlagespielen oder kleineren Turnieren unter Beweis stellen.

Mit einem Dank an allen Trainern und Betreuern der Jugendmannschaften, die hervorragende Arbeit geleistet hätten, beendete er seinen Bericht. svo