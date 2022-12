Spezialitäten durften am Stand nicht fehlen

Boissy/Lauda-Königshofen. Alle Jahre wieder…. Am dritten Adventswochenende fand der traditionelle Weihnachtsmarkt in Boissy-Saint-Léger, der französischen Partnerstadt Lauda-Königshofens, statt. Auch das Partnerschaftskomitee der Stadt Lauda-Königshofen war wieder mit einem eigenen Stand auf dem Markt vertreten.

Mit zwei Kleinbussen machte sich bereits am Donnerstag eine neunköpfige Delegation aus Mitgliedern des Partnerschaftskomitees, Mitarbeitern des Rathauses und langjährigen Freunden auf den Weg. Im Gepäck fanden sich weihnachtliche Spezialitäten wie selbstgebackene Plätzchen, Lebkuchen und Dresdner Stollen. Auch der Becksteiner Glühwein durfte ebenso wie die Schnäpse und Liköre aus hiesigen Brennereien nicht fehlen.

Am deutschen Spezialitätenstand wurden aber nicht nur Waren gehandelt. Es fanden auch viele herzliche Wiedersehen statt, es wurde in Erinnerungen geschwelgt und auch neue Bekanntschaften entstanden. Das Interesse an der Stadt Lauda-Königshofen war groß und so mancher Besucher zeigte sich an einem Besuch im Lieblichen Taubertal interessiert. es