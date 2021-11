Spezialitäten aus Japan bereichern Angebot

Lauda. Die Stadt Lauda-Königshofen ist um eine gastronomische Attraktion reicher, bei der die Genießer japanischer Spezialitäten auf ihre Kosten kommen. Mit einem Tag der offenen Tür wurde „Fusion Sushi King“ in der Altstadt Lauda (Wallgrabenstraße 25) feierlich eröffnet.

Das insgesamt fünfköpfige „Fusion Sushi King“-Team mit Inhaber Florian Georgiev bietet eine Vielfalt verschiedener Varianten von Sushi, Tataki und Tartar, Salate sowie Combos nebst Getränken für Selbstabholer oder als Lieferservice an. Die Gerichte – teilweise auch vegan – werden vor Ort mit Produkten hergestellt, die täglich frisch geliefert werden, versichert Florian Georgiev.

Demnächst werde die Bandbreite mit süßen, teilweise ebenfalls veganen Nachspeisen ergänzt. Zudem sei geplant, nicht nur abends, sondern auch mittags Speisen anzubieten.

Der im mittelfränkischen Gunzenhausen geborene Florian Georgiev entstammt einer bulgarischen Gastronomiefamilie mit über 20-jähriger Erfahrung. Er lernte im Hotelbereich an einem Gymnasium in Bulgarien und studierte dort Internationale Wirtschaftsführung. Vor etwa sechs Jahren begann er, mit viel Kreativität und Spaß in einem Sterne-Restaurants eines Freundes in Varna (Schwarzes Meer) mit der Produktion von Sushi und anderen japanischen Spezialitäten. 2019 kehrte Georgiev wieder nach Deutschland zurück und entwickelte die Idee, eines eigenen Sushi-Ladens, die er jetzt in Lauda umsetzte.

„Wir sind hocherfreut über dieses neue japanische Gastronomieangebot in Laudas Altstadt, das Sushi und weitere Genüsse offeriert, sowie die Palette kulinarischer Möglichkeiten ergänzt“, betonte Bürgermeister Dr. Lukas Braun bei der Eröffnung im Beisein zahlreicher Gäste, unter anderem Vermieterin Alkan Cida, Inhaberin des Friseursalons im selben Haus.

Zugleich wünschte Braun dem Geschäftsinhaber und seinem Team viel Erfolg. pdw