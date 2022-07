Spende über 1000 Euro für die Balbachschule

Unterbalbach. Über eine Geldspende in Höhe von 1000 Euro für bedarfsgerechte digitale Werkzeuge können sich die Kinder und Lehrkräfte der Balbachschule in Unterbalbach freuen. Mit dieser Zuwendung unterstützt der neu gegründete gemeinnützige Schulförderverein Aktion Schule die Folgefinanzierung der Lernplattform „eklara“ an der Unterbalbacher Grundschule.

Der Verein Aktion Schule mit Sitz in Heilbronn besteht insbesondere aus Schulleitungen, Pädagogik- und Lehrkräften, Eltern sowie Privatpersonen aus Baden-Württemberg. „Die Initiative zeigt Handlungsbedarf auf zur unbürokratischen Unterstützung unserer Schulen bei aktuellen digitalen Herausforderungen. Zudem rufen wir Bürgerinnen und Bürger, regionale Unternehmen sowie Stiftungen zum Spenden auf. Mit diesen Spenden kann dann regionalen Schulen, die sich melden, unbürokratisch geholfen werden“, erläuterte Waldemar Koch, Mitinitiator und Vorstandsmitglied des Aktion Schule e.V. sowie Medienberater, bei der Übergabe eines symbolischen Spendenschecks an Schulleiterin Kathrin Wernado.

Ziel des Vereins Aktion Schule ist die Förderung der Erziehungs-, Volks- und Berufsbildung sowie Bildungseinrichtungen zum Beispiel mit finanziellen Engpässen oder fehlenden Infrastrukturen. Dies soll verwirklicht werden unter anderem durch Zuwendungen an Einrichtungen zur Unterstützung der digitalen Teilhabe an Bildung.

Konkret erhielt die Unterbalbacher Grundschule diese Zuwendung für die Folgefinanzierung der Lernplattform „eklara (eKlassenraum)“, die landesweit inzwischen an rund 250 Schulen eingerichtet ist und angewandt wird. „Die Lernplattform eklara kommt sowohl bei den Kindern als auch Lehrkräften und Eltern sehr gut an, weil sie recht einfach und intuitiv im Alltagsgeschäft zu bedienen ist - anders als bestehende große Lernplattformen. Innerhalb kürzester Zeit konnten alle Beteiligten die Grundfunktionen beherrschen“, attestierte Kathrin Wernado, Jetzt hoffen sie und Koch auf das Generieren weiterer Spenden, um die noch fehlenden Mittel in Höhe von 1300 Euro finanzieren zu können.

Weitere Infos sind unter www.aktion.schule, Telefon. 07131 / 385 329 0 erhältlich. Spenden werden erbeten unter Aktion Schule e.V., Verwendungszweck: EKLARA, IBAN: DE26 6205 0000 0000 6294 81.