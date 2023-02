Spende für ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst

Lauda. Die Kinder sowie das Erzieherteam des Kinderhauses St. Marien in Lauda haben einen Adventsmarkt veranstaltet. Dafür wurde fleißig gebastelt, gebacken und gewerkelt, um den Familien ein vielfältiges Angebot unterbreiten zu können. Zahlreiche Eltern unterstützten die Kinder beim Verkauf von Kinderpunsch, Waffeln und dem Selbstgebastelten. Beim zweitägigen Verkauf kam die stolze Summe von 832,10 Euro zusammen. Diesen Erlös übergab das Kinderhaus nun an Elsbeth Kiesel, Koordinatorin des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes „Sonnenschein“ in Bad Mergentheim. Diese freute sich über die großzügige Spende, die dafür genutzt werden soll, um die ehrenamtlichen Mitarbeiter kompetent zu schulen sowie die Familien bei ihrer Trauerarbeit zu unterstützen. Mit Hilfe des Geldes können unter anderem „Erinnerungskisten“ gebastelt werden, die zum Austausch in den Trauergruppen oder bei den Familientagen anregen. Bild: Kindergarten

