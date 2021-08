Spaß und Kreativität gefragt

Lauda-Königshofen. Das Ferienprogramm verspricht nach einem erfolgreichen Auftakt auch weiterhin viel Spaß, Kreativität und Sport. Am Samstag, 21. August, von 14 bis 16 Uhr lädt der TV Königshofen unter dem Motto „Slack the Line!“ zum Balancieren ein. Der TV möchte alle Teilnehmer von zwölf bis 18 Jahren dazu animieren, es auszuprobieren. Ob noch eine kurzfristige Anmeldung möglich ist, ist zu erfragen per E-Mail an jugendturnwart@tvkoenigshofen.de.

Eine inklusive Ferienbetreuung für Vorschul- und Grundschulkinder mit und ohne Beeinträchtigung bietet der Verein Sprungbrett an. Die Termine von Montag, 23. August, bis Freitag, 3. September sind wochenweise buchbar. Neben Basten und Spielen, Yoga, einer Olympiade und Stadtrallye gibt es auch Tagesausflüge in den Waldseilgarten Boxberg, den Natur- und Erlebnispfad Assamstadt und zum Alpaka-Hof nach Hollenbach. Ein Team ausFachkräften wird die Kinder begleiten. Als pädagogisches Konzept dienen Grundsätze der Montessori-Pädagogik. Es entstehen Kosten. Die Bereitstellung eines Fahrdienstes ist bei Bedarf möglich. Nähere Informationen gibt es beim Verein Sprungbrett, Telefon 07931/9592510.

Die Mobile Jugendarbeit Lauda-Königshofen lädt Kinder ab acht Jahren am Montag, 23. August zum Basteln mit Makramee ein. Gemeinsam werden von 13 bis 16 Uhr im Jugendtreff in der Maierstraße 1 Blumenampeln geknüpft. Anmeldungen sind per Telefon (015120033680) oder E-Mail (n.steigerwald@caritas-tbb.de) möglich.

Ebenso kreativ und bunt geht es am Mittwoch, 25. August, von 10 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 15.30 Uhr zu. Mit Aquarellfarben und Ölkreide werden Landschaften in Szene gesetzt. Rudi Neugebauer bietet die Veranstaltung für kreative Künstlern ab acht Jahren. Treffpunkt ist im Innenhof der Palette (Rathausstraße 21, Lauda). Es wird gebeten, 15 Minuten vorher da zu sein. Am Donnerstag, 26. August, werden von 10 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 15.30 Uhr Schmucksteine aus Speckstein hergestellt. Anmeldungen per Telefon 0175-817570 oder E-Mail: info@palette-neugebauer.de. stv

