Spaß und Action sind garantiert

Königshofen. Der Erlebnisspielplatz an der Tauber in Königshofen wird von Familien mit Kindern sehr geschätzt. Dort kann man ein Piratenschiff entern, wie Tarzan an der Seilbahn schwingen und allerhand andere Abenteuer erleben. Jetzt wurden dort neue Spielgeräte angeschafft, die vielfältige Bewegungsmöglichkeiten erlauben.

Für maximales Freizeitvergnügen wurden gleich drei verschiedene Schaukelarten in einer Reihe aufgebaut. Kinder unter drei Jahren können sich in der Vogelnestschaukel von Mama und Papa anschubsen lassen und so ein Gefühl für Motorik und Bewegungsabläufe entwickeln. Die zweite Ergänzung ist eine Tibetschaukel mit einem dicken Tau, auf dem mehrere Kinder gemeinsam sitzen, stehen oder auch auf dem Bauch liegend schaukeln können. Mutige Abenteurer werden die neue Zwei-Sitzer-Schaukel mit einer Schaukelhöhe von drei Meter lieben. Durch die spezielle Konstruktion verlängert sich der Schaukelweg und es kann auch höher geschaukelt werden. Das neue Dreier-Reck bildet den Übergang zum nächsten Highlight: einem extragroßen Dreieck, das Kletterspaß der Superlative verspricht.

20 Kinder gleichzeitig

Dieses Spielgerät ist für bis zu 20 Kinder gleichzeitig bespielbar und besteht aus drei Kletterwänden, die unter anderem mit Klettergriffen, Netzen sowie weiteren Griff- und Trittmöglichkeiten gestaltet sind. Über Drehgelenke sind die einzelnen Teile miteinander verbunden und fördern Motorik und Hand-Auge-Koordination. Der Clou: Die Kinder beeinflussen ihre Balance durch ihr Klettern gegenseitig, da das Spielgerät ständig auf die Gewichtsverlagerung reagiert. Durch die beweglichen Klettermodule können auch Rollen- und Wettbewerbsspiele verwirklicht werden - so wird der Spielplatz etwa kurzerhand zum Ninja-Parcours, der allerhand Herausforderungen bietet. Die Möglichkeiten sind vielfältig!

Ausprobiert und für gut befunden

Bürgermeister Dr. Lukas Braun, Rainer John vom Spielgerätehersteller S. H. Spessartholz aus Kreuzwertheim und die Königshöfer Stadträte Herbert Bieber, Gerd Holler, Reinhard Vollmer und Anja Günther nahmen das neue Klettergerät bei einem Termin vor Ort kürzlich in Augenschein. Um herauszufinden, wie der runderneuerte Spielplatz bei den kleinen Entdeckern ankommt, ließen es sich einige Kinder nicht nehmen, die neuen Spielgeräte gleich vor Ort auszuprobieren. Wie ein unerschrockener Ninja hüpften die Kids von einem Klettergerät aufs andere, balancierten um die Wette und attestierten den neuen Attraktionen einen hohen Spielwert. Bürgermeister Lukas Braun und die anwesenden Stadträte bedankten sich für das positive Zeugnis und wünschten weiterhin ganz viel Spaß. stv