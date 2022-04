Sparen am falschen Ende

Ich möchte gerne heute meine eigene Sichtweise zum Thema über den Probebetrieb mit den Regionalbahnen zwischen Würzburg und Osterburken sowie den Haltepunkten von Lauda bis nach Osterburken mitteilen.

Im Fahrplanentwurf vom Dezember 2019 war zum Beispiel ein Halt in Königshofen am Bahnsteig 3 vorgesehen. Der Bahnsteig war längst zurückgebaut, man kann nicht ein- oder aussteigen. So habe ich im Dezember 2019 versucht, jemanden zu finden, der mir helfen kann, diesen Bahnsteig zu reaktivieren. Als Antwort bekam ich, das für 2020 nichts in Planung sei.

Auf meine regelmäßigen Nachfragen erhielt ich bis heute immer die gleiche Antwort. Nichts in Planung, keine Investitionen an den möglichen Haltepunkten vorgesehen. Wie bitte will man mehr Fahrgäste bekommen, wenn die Züge nicht anhalten, weil nicht ein- oder ausgestiegen werden kann. Es genügt nicht von A nach B zu fahren, es sollte auch die Möglichkeit geben von unterwegs mitzufahren.

Nun war in den FN zu lesen dass der Probebetrieb um ein weiteres Jahr verlängert wird und alles beim Alten bleibt. Mein Vorschlag wäre, mehrere Haltepunkte mit Behelfsbahnsteigen zu versehen, damit Reisende aus-, ein- und umsteigen können. Sonst wird der Probebetrieb irgendwann eingestellt mit der Begründung, dass es nicht genügend Fahrgäste gibt.

Woran es wohl gelegen hat? Wir sollen alle mehr für die Umwelt tun und hier wird am falschen Ende gespart.