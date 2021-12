Spannende Wettkämpfe

Königshofen. Die Corona-Pandemie hat den organisierten Sport hart getroffen – keine durchgängigen Trainingsangebote, keine großen Möglichkeiten die Leistungen zu steigern, aber auch kein messen dieser im Wettkampf. Doch die Übungsleiterinnen der Gerätturnerinnen des Turnvereins Königshofen haben mit Online-Training und Bewegungsaufgaben versucht die Mädels bei „Stange zu halten“.

Alle waren froh, als die TV-Turnhalle im Juni wieder zum Training geöffnet wurde. Sicherlich waren die Umstände nicht mit dem Trainingsablauf vor Corona zu vergleichen, doch eine Turnstunde in der Halle ist eben etwas anderes, als zu Hause vor dem Bildschirm. Erst kontaktlos, dann kontaktarm hieß die Devise! Das Erlernen von neuen Übungsteilen war so fast unmöglich, aber was die Mädels bereits konnten, wurde verbessert und gefestigt. Um das fleißige Üben zu belohnen, wurde zum Jahresabschluss in den drei Gruppen eine „Vereinsmeisterschaft“ durchgeführt. Bei den Jüngsten, gerade mal sechs bis acht Jahre, kam richtig Wettkampfstimmung auf als sie im Gymnastikanzug auf der Matte standen und den Kampfrichterinnen ihre Übungen bestehend aus Rolle, Pferdchensprung und Rad vorstellten. Auch das Balancieren über die Bank war eine große Herausforderung. Alle Übungen wurden mit einem, zwei oder drei Smileys belohnt – so gab es nur Gewinner und natürlich eine Urkunde.

Naemi Wolz zeigte Standfestigkeit und Spannung bei der Standwaage am Schwebebalken. © TVK

Etwas anspruchsvoller ging es dann mit den Älteren weiter.

Die Schülerinnen (neun bis 13 Jahre) turnten einen Geräte-Vierkampf. Die vorgeschriebenen Leistungsstufen wurden von allen mit Bravour erfüllt. In der Altersstufe 2012/2013 belegte Leila Ehrmann den ersten Platz und Siri Eberlein wurde Zweite. Mit einer sehr konstanten Leistung an allen Geräten turnte Leni Kaludra (erster Platz), den zweiten Platz belegte Leni Sack in der Altersstufe 2010/2011.

Die Mädels der Jahrgänge 2008/2009 konnten sich ihre Übungen aus dem Leistungskatalog 3 bis 6 zusammenstellen. Handstandabrollen, Rondat, Sprungrolle zeigte Nicola Schenk am Boden fehlerfrei und durfte dafür eine 15,30 von den Kampfrichterinnen „kassieren“ und wurde in der Gesamtwertung Erste. Mit einem Handstandüberschlag am Sprungtisch überzeugte Leonie Hagner und kam ebenfalls über die 15er-Marke was ihr zum zweiten Platz verhalf.

Auch die weibliche Jugend, 14 bis 20 Jahre, wollte etwas „Wettkampfluft“ schnuppern und zeigte was man in den Jahren alles gelernt hatte. Hier konnte aus den Leistungsstufen 5 bis 8 gewählt werden. Jana Fischer(Jg. 2006/2007) turnte an allen Geräten eine P7. Mit Spannung und Ausdruck zeigte sie ihre Übung am Boden, doch auch mit dem Barren und dem Sprung konnte sie Punkte sammeln und erreichte so den obersten Podestplatz, dicht gefolgt von Luisa Sack auf Platz zwei.

Auf einer Höhe von 1,20 Meter und einer Breite von zehn Zentimetern wurde der Schwebebalken „beturnt“. Hier durfte man sich keinen „Wackler“ erlauben, runterfallen bedeutete einen ganzen Punktabzug. Souverän meisterte Naemi Wolz diese Aufgabe: Standwaage, Handstand, Sprünge und ein Rad in luftiger Höhe. Die Kampfrichter waren sich einig: 16,2 Punkte von 17 möglichen bedeutet Platz eins in der Gesamtwertung des Jahrgangs 2004/2005. Trotz längerer Trainingspause kam Carla Salch auf Platz zwei.

Barren und Sprung sind die Lieblingsgeräte der 18-jährigen Cyan Günter. Kippaufschwung, Umschwung vorwärts – rückwärts, aufhocken, Unterschwung – es klappte noch. Am Sprungtisch wurde der Handstandüberschlag mit halber Drehung im Ausflug von ihr gestanden, was Platz eins bedeutete. Die beiden Turnerinnen Theresa Landwehr und Cristin Leber vervollständigten die Gruppe 18+.

Zufriedene Gesichter gab es bei Turnerinnen und Übungsleiterinnen gleichermaßen. Freuten sich die Mädels über eine Urkunde, war es für die Trainer die gute Beteiligung von 40 Turnerinnen. Bleibt nur zu hoffen, dass bei allen die Motivation anhält und es nach den Weihnachtsferien wieder in die Halle zum Training geht. tvk