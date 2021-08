Spannende Ausblicke auf die Umgebung

Die Taubertäler Wandertage sind fest eingeplant. Das erlebenswerte Wochenende von Freitag, 8., bis Samstag, 10. Oktober, bietet interessante Strecken im ganzen Kreis.

Main-Tauber-Kreis. Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ von Rothenburg ob der Tauber bis nach Freudenberg am Main ruft zu den 14. Taubertäler Wandertagen von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Oktober auf. In 13 Orten werden 21 geführte Wanderungen angeboten. Hierbei wechseln sich Informationen zur Natur und zur Kultur in interessanten Dialogen ab.

Eine Wanderung in der freien Natur: Die 14. Taubertäler Wandertage finden von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Oktober, statt. Es werden 21 Wandertermine angeboten – eine gute Gelegenheit, das „Liebliche Taubertal“ per pedes kennenzulernen. © TLT/Peter Frischmuth

Auch rund um Lauda-Königshofen werden die Wanderstiefel geschnürt. Auf der Rundtour gibt es spannende Ausblick auf Königshofen und die Umgebung.

„Der Tourismusverband ‚Liebliches Taubertal’ ist zuversichtlich, dass Corona den Wandertagen in diesem Jahr keinen Strich durch die Rechnung macht“, erläutert Landrat Christoph Schauder, der Vorsitzende des Tourismusverbands.

Die 14. Taubertäler Wandertage sollten eigentlich bereits im Jahr 2020 stattfinden. Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hat sich nun mit den teilnehmenden Mitgliedsstädten und -gemeinden darauf geeinigt, das geplante Programm aus dem vergangenen Jahr in diesem Jahr im September und Oktober anzubieten.

„Der Tourismusverband ‚Liebliches Taubertal’ hofft, dass die Taubertäler Wandertage trotz der einjährigen Pause wieder bundesweite Aufmerksamkeit erfahren“, teilt Geschäftsführer Jochen Müssig mit. In den vergangenen Jahren haben, zahlreiche Interessierte aus dem überregionalen Einzugsbereich an den Wandertagen teilgenommen. Es sei auch nachgewiesen, dass die Wandertage zu Aufenthalten von bundesweit angereisten Gästen geführt haben, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig weiter.

Die Taubertäler Wandertage sehen folgendes Programm vor:

Freitag, 8. Oktober: Auftaktwanderung auf dem Bildstockwanderweg 1 in Assamstadt; „Führungskultur rund um den Drillberg – einst und heute“ in Bad Mergentheim; „Frühgeschichtliche Besiedlung und Monumente der Macht in unserer Region“ in Großrinderfeld und „Abenteuer Waldbaden“ in Tauberbischofsheim.

Samstag, 9. Oktober: „Von Eubigheim über Neidelsbach und Hohenstadt zurück“ in Ahorn; „Wanderung durch die Jahreszeiten“ in Bad Mergentheim; „Wandern mit Märchen und Sagen“ in Wachbach; „Vom Dürrhof nach Ebenheid und zurück“ in Freudenberg; „Königshofens wilder Osten - Rundtour über die Hausberge“ in Lauda-Königshofen; „Faszinierende Ansichten und herrliche Aussichten“ in Wertheim; „Waldbaden im Farbenrausch“ in Tauberbischofsheim und Werbach; „Eröffnungswanderung der Rothenburger Herbstwanderwoche“ in Rothenburg o.d.T.

Sonntag, 10. Oktober: „Wanderung durch die Streuobstwiesen“ in Bad Mergentheim; „Kultur und Natur am Nachmittag“ in Markelsheim; „In das herbstliche Herrgottstal“ in Creglingen; „Herbstbunte Wälder und vielfältige Talräume“ in Grünsfeld; „1000-Höhenmeter-Tour“ in Igersheim; „Über den Mittelberg zum Bürgerwald“ in Röttingen; „Rundwanderung zu Naturdenkmälern“ in Werbach; „Meditatives Waldbaden“ in Werbach; „Mühlenwanderung“ in Rothenburg o.d.T.

Nähere Informationen zu den einzelnen Wanderungen, die alle durch profunde Kennerinnen und Kenner geführt werden, sind in einem Flyer zusammengefasst. Dieser ist kostenfrei erhältlich beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5806 und -5807, Fax 09341/828-5700, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de.