Sorgen und Nöte der Winzer erkundet

Beckstein. Sie sei noch in der Erkundungsphase, erklärte die Staatssekretärin i Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Sabine Kurtz, bei ihrem Besuch im Taubertal. „Ich will zu Ihnen kommen und auch Neues lernen. Erst im Mai trat sie die Nachfolge von Friedlinde Gurr-Hirsch an und will sich jetzt direkt vor Ort mit Praktikern austauschen, um die Sorgen und Nöte der Menschen besser erkennen zu können. Auf Initiative des Stadtverbandes der Jungen Union Lauda-Königshofen besuchte sie unter anderem den Wein- und Touristenort Beckstein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Michael Braun, Geschäftsführer der Becksteiner Winzer, berichtete, dass das Erntejahr 2021 fast abgeschlossen sei. „Wir haben ein spannendes Jahr hinter uns. Aber eigentlich sei es ein normales Jahr gewesen nach den drei heißen Sommern der Vergangenheit. Man habe dieses Jahr besonders um die Qualität kämpfen müssen, da der viele Niederschlag und auch Frostschäden dem Weinberg zugesetzt hätten.

Landrat Schauder freute sich, dass nach „dem schlimmen Jahr 2020“ wieder etwas Besserung eingetreten sei. Der Weinbau sei ein großer Faktor in der Landwirtschaft des Kreises, erfuhr die Staatssekretärin. Immerhin 700 bis 750 Hektar seien mit Reben besetzt. Schauder wies darauf hin, dass der Kreis erst kürzlich zur Bio-Musterregion erklärt worden sei. Er machte aber deutlich, dass man auf eine Koexistenz von konventioneller und Bio-Landwirtschaft setze. „Es geht nicht darum, bio und konventionell gegeneinander auszuspielen.“

Viele Ackerflächen

Meinhard Stärkel als Leiter des Landwirtschaftsamtes informierte die Staatssekretärin, dass man im Main-Tauber-Kreis einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Ackerflächen habe, mehr als in allen anderen Landkreisen im Ländle. Von daher beobachte man genau, wie sich die Rahmenbedingungen änderten. Und die seien derzeit nicht sonderlich gut für Winzer, stellte Karl-Heinz Sack heraus. Vor allem die Pflanzenschutzverordnung und die Düngeverordnung, die erst kürzlich reformiert wurden, bereiteten den Winzern Sorge. Etwa 450 Hektar der Rebfläche lägen in Wasserschutzgebieten. Hier dürfe man künftig überhaupt nicht mehr mit Schädlingsbekämpfungsmitteln arbeiten, obwohl bewiesen sei, dass die mechanische Bearbeitung des Bodens diesen noch mehr stresse.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die von der Politik favorisierten Alternativen mit Fadenmäher oder Mulcher könnten vielerorts wegen der Steillagen nicht angewendet werden. Und für das in Maßen positiv wirkende Glyphosat habe man überhaupt keine Alternative. Hier sei die Forschung noch nicht so weit. Sack vermisst von der Politik Informationen an die Verbraucher, dass man zum Einsatz von Düngemittel und Herbiziden beziehungsweise Fungiziden gezwungen sei.

Bei einem Rundgang durch die Weinberge zeigten die Fachleute Sabine Kurtz, was sie vorher am Tisch besprochen hatten. Die Staatssekretärin war sehr einsichtig und versprach das Gehörte und Erlebte in ihre Arbeit einfließen zu lassen. Sie versprach, dass sie mit den Winzern im Taubertal in Kontakt bleibe, um weitere Anregungen zu erhalten.