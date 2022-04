Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Terrassenbad - Stadt investiert rund 50 000 Euro in Filtertechnik und elektronisches Drehkreuz / Förderverein schafft neue Liegen an Sommersaison im Freibad Lauda wird am 21. Mai eröffnet

Schlange stehen für Saisonkartenbesitzer gehört im Freibad bald der Vergangenheit an. Es gibt einige Neuerungen für die Badegäste. Eröffnung der Saison soll am 21. Mai sein.