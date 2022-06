Sommerliche Flaniermeile in der Altstadt

Nach zwei Jahren Coronapause war es am Wochenende wieder soweit: Das traditionelle und über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Weinfest lockte die Besucherinnen und Besucher nach Lauda in die Altstadt.

Lauda. Am frühen Samstagabend herrschte an den Ständen der regionalen Winzerbetriebe wie dem des Weinguts „Johann August Sack“ nur wenig Andrang. „Die heißen Temperaturen bremsen die Lust auf Wein noch ein wenig aus“, meinte Karlheinz Sack, Eigentümer des Weinguts. Nachdem es abgekühlt hatte, füllt sich die Laudaer Altstadt merklich schnell und die Winzer dürfen ihre tauberfränkischen Weine und Cocktails an vielen Gäste ausschenken. Die heimischen Winzerbetriebe präsentierten sich beim Weinfest mit ihren guten Tropfen, Vereine boten eine breite Auswahl an Essen und Trinken.

Neben dem kulinarischen Angebot standen wie gewohnt Live-Musik, Ausstellungen, Kinderflohmärkte sowie verschiedene Aktionen und Vorführungen auf dem Programm. So wurde Lauda wieder zur sommerlichen Flaniermeile, die dazu einlud, Menschen zu treffen, die man längere Zeit nicht gesehen hatte, oder einen der vielen verschiedenen Weine zu probieren.

Erlebnis rund um den Wein

Jan Raddatz, Marktmeister und kommissarischer Sachgebietsleiter „Tourismus, Kultur, Messe“ zeigte sich am Sonntagvormittag mit dem Verlauf des Weinfestes sehr zufrieden: „Die bisherige Bilanz könnte kaum besser sein. Bei strahlendem Sommerwetter und hohen Temperaturen war es für die Besucher ein gelungenes Erlebnis rund um das Thema Wein.“ Er lobte, dass sich die 16 mitwirkenden Stände mit „unglaublich großem Engagement ins Zeug gelegt“ hätten. Trotz geringerer Helferzahl als in der Vergangenheit und brütender Hitze hätten sie ein echtes Weinspektakel entstehen lassen und „verwandelten die Altstadt in ein wunderschönes Weindorf inmitten der historischen Kulisse“.

Der Marktplatz sei mit den Vereinen TV Sachsenflur, ETSV Lauda, der Narrengesellschaft Lauda und dem alevitischen Kulturverein Lauda stark besetzt gewesen. Zudem präsentierte Heinz A. Theobald sein Können „als einer der letzten Fassbodenschnitzer“. Die Becksteiner Winzer eG zeigte sich an einem neuen Platz in der Rathausstraße „und die Winzer Strebel, Benz und Sack ließen am Marienplatz ein Weindorf auf dem Weinfest entstehen, abgerundet von den beiden Kunstausstellungen in der Alten Spenglerei und in der Galerie das auge.“

Der Tennisverein Rot-Weiß Lauda bot mit Flammkuchenvariationen das passende Essen zu den Weinen der Winzerfamilien. Die KJG Lauda lockte traditionell in den Pfarrhof. „Die Becksteiner Feier-Welt stellte auf der größten Bühne des Festes ein interessantes Programm für die Jugendlichen der Region zusammen“, meinte der Marktmeister.

Der Kinderflohmarkt sei aufgrund der hohen Temperaturen kleiner ausgefallen als in der Vergangenheit. Doch das Rahmenprogramm lockte auch in diesem Jahr viele Besucher an: „Vom Schnitzkurs, Live-Musik, Auftritte der Tanzgarden, Ausstellungen von Feuerwehrfahrzeugen und Oldtimerausfahrt sorgte das Programm für Kurzweil und Unterhaltung.“

Jan Raddatz erklärte, dass das Fazit von Polizei, Ordnungsamt und Rettungskräften positiv ausfalle. Die Besucher hätten sich besonnen verhalten und im Umgang mit den hohen Temperaturen und den Weinen ein Mittelmaß gefunden. „In Anbetracht der kurzen Planungsphase – bedingt durch die Corona-Krise – ist die Bilanz spitze. Aufgrund des Termins können etliche Helfer der Vereine nicht am Fest mithelfen. Doch die Vereine meisterten die Hitzeschlacht mit größter Disziplin.“ Raddatz hob noch die Leistung des Bauhofteams hervor, denn für viele Bauhofmitarbeiter sei das Weinfest auch eine Premiere gewesen.