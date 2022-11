Soldatengräber gepflegt

Lauda. Die so genannten Russengräber glichen noch im Juli beinahe einem Dschungel. Es musste dringend Abhilfe geschaffen werden – spätestens zu den Toten-Gedenktagen im November. Die Mitglieder der Reservistenkameradschaft Lauda Martin Kollmar, Viktor Tuchscher, Sven Walter und Hans-Georg Schäfer machten sich zusammen mit den Vorstandsmitgliedern des Heimat- und Kulturvereins Lauda (HKV) Wilfried Bickel, Roland Klingert und Karl von Baumbach an die umfangreiche Arbeit, das wuchernde Durcheinander wieder zu bändigen und den Bewuchs in Form zu bringen.

Nun sind die Grabplatten nach den letzten Arbeiten wieder lesbar. Mit dieser Arbeit wird das Andenken der Verstorbenen wachgehalten. irg