Über 25 000 Brückenbauwerke und damit etwa 50 Prozent, für die allein der Bund Baulastenträger ist, erfüllen nicht mal mehr den Zustand „befriedigend“.

Darunter befinden sich auch solche, die nicht mehr zu retten sind und die, einem Fass ohne Boden gleich, jahrelang Geld verschlingen, weil nicht mal Planungskapazitäten für zeitnahe Ersatzneubauten vorhanden sind.

Im Hinblick auf den Wunsch nach einer kompletten Entflechtung der niveaugleichen Kreuzungen von Straße (B 292) und Schiene (Tauber- und Frankenbahn) in Königshofen ist man geneigt zu fragen, wer neben der Investition in die erforderlichen massiven Bauwerke auch für deren Unterhalt aufkommt?

Rechtfertigt überhaupt das aktuelle oder gar das zu erwartende sinkende Verkehrsaufkommen ein Vorhaben solchen Ausmaßes? Wäre es nicht sinnvoller, die B 292 zwischen Sachsenflur und Königshofen weg von der hangseitigen Lage, talseitig parallel zur Schiene verlaufend neu zu trassieren? Der Bahnübergang (BÜ) in Sachsenflur wäre zumindest im Zuge der B 292 nicht mehr erforderlich.

In Königshofen würde die B 292 nur noch allein die Tauberbahn in einem gerade verlaufendem Abschnitt niveaugleich queren, wo das Zugaufkommen allerdings deutlich weniger als der Hälfte gegenüber der gesamten Einfädelung von Tauber- und Frankenbahn (jetziger Zustand) beträgt. Lange Schrankenschließzeiten ließen sich auch so vermeiden – und das „Tempo 20- Schild entfiele, weil dann keine überhöhten Gleise anstünden, die eine Herabsetzung der Geschwindigkeit zur Überfahrung erforderlich machen. Landschaftscharakter und Schutzstatus im Einmündungsbereich des Umpfertals ins Taubertal blieben erhalten, was gerade vom Turmberg aus wohlwollend erkennbar wäre. Eine Umsetzung wäre schneller und mit geringeren Ausgaben erreichbar.