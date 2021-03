In der Ausgabe von 23. März wird mit riesigen Buchstaben das bisherige Impfergebnis des Landkreises publiziert. Mir stellt sich die Frage, wird damit die Landkreisverwaltung gelobt, lobt sie sich eventuell sogar selbst oder ist dies nur eine Feststellung? In allen Fällen ist eine Überschrift in derart großen Lettern nicht gerechtfertigt. Doch Derartiges wiederholte sich in letzter Zeit mit ähnlichen Überschriften wie: 1000 oder 1400 Impfungen – in einer Woche. Sind diese Ergebnisse als positiv erwähnenswert? Eher nicht! Im gleichen Artikel wird berichtet, dass das Impfzentrum jetzt im Zwei-Schichtbetrieb und auch über das Wochenende täglich 400 Impfungen durchführen möchte. Möglicherweise hört sich dies für manche gut und viel an, ist es allerdings nicht. Der Main-Tauber-Kreis mit einer Bevölkerungszahl von rund 132 500 Menschen benötigt für das Durchimpfen 265 000 Impfungen, 10 000 sind in acht Wochen erfolgt. Um die noch notwendigen 255 000 Impfungen bei einer Tagesleistung von 400 durchzuführen, bedürfte dies noch 637 Impftage, was bei einer 7-Tage Impfwoche noch etwa 1,75 Jahre und damit bis Ende 2022 dauern würde.

AdUnit urban-intext1

Ist diese Leistung somit immer noch lobenswert? Möchte man dann noch die wahlkämpferischen Aussagen der Bundesregierung ernst nehmen, dass bis zur Bundestagswahl im September die gesamte Bevölkerung ein Impfangebot hat. Wobei ich davon ausgehe, dass damit auch gemeint ist, dass alle bis dahin geimpft sein können und nicht nur einen Impftermin irgendwann in 2022 haben, stellt sich mir die Frage, ob dies wirklich etwas mit Realität oder lediglich mit Wahlkampf zu tun hat? Für den Main-Tauber-Kreis würde dies bedeuten, dass im nächsten halben Jahr täglich mehr als 1400 Impfungen erfolgen müssten. Wie das Impfzentrum dies händeln möchte, ist mir schleierhaft, wenn bereits bei 400 täglichen Impfungen ein Zweischichtbetrieb notwendig ist, von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ganz zu schweigen? Sollte man mit mündigen Bürgern, die zudem die Grundrechenarten beherrschen, nicht ehrlich und objektiver umgehen? Chile mit vergleichbar wesentlich schlechteren infrastrukturellen und topografischen Voraussetzungen zeigt uns, wie es gehen kann. Dort war der Impfstart erst im Februar, doch bis heute haben rund 30 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung, in Deutschland sind es zirka 8,5 Prozent. Sollten wir in der Pandemiebewältigung unsere Kapazitäten nicht dahingehend verwenden, Möglichkeiten zu entwickeln, wie es gehen kann und nicht, wie bei uns festzustellen, immer Erklärungen suchen, dass und warum es nicht geht? Mit Tübingen oder Rostock haben wir auch bei uns sehr positive Beispiele. Selbst wenn man im eigenen Landkreis nicht kreativ ist, eigene und effiziente Lösungen zu schaffen, müsste es doch möglich sein, solche Beispiele zu kopieren anstatt nur „Infektionsfälle abzuwickeln“ und „An-/Verordnungen umzusetzen“, was bei den Behörden häufiger Sprachgebrauch ist.

In Schreiben seit Anfang Dezember 2020 an das „Coronaleitungsteam“ der Landkreisverwaltung sowie individuellen Mails an den Leiter des Coronakrisenstabs, unseren Ersten Landesbeamten und zukünftigen Landrat, habe ich anhand von Beispielen mit konkreten Vorschlägen aufgezeigt, was unternommen werden könnte, um die Situation besser händeln und in den Griff zu bekommen. Wenn überhaupt, erfolgte eine Rückmeldung mit Allgemeinplätzen und Anmerkungen, dass man „mehr als gefordert“ (vielleicht überfordert) ist und sich nicht noch mit den von mir vorgeschlagenen (sinnvollen und eventuell erfolgversprechenden) Themen beschäftigen kann. Auf meine konkreten Vorschläge eingegangen ist, bzw. sogar einmal nachgefragt hat, man bisher nicht. Wenn konkrete Vorschläge nicht geprüft und gute Praxisbeispiele nicht übernommen werden, geschweige denn man selbst nicht kreativ wird und pragmatisch vorgeht, sondern nur „abwickelt“ und „umsetzt“, was von Berlin vorgegeben wird, wird der „Blindflug“ noch eine sehr lange gefährliche und ungewisse Corona-Achterbahnstrecke vor sich haben.