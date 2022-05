Oberlauda. Sieben Kinder begingen in Oberlauda das Fest der Erstkommunion. Mit Pfarrer Ralf Walterspacher feierten sie in der Kirche St. Martin einen feierlichen Gottesdienst, der musikalisch von der Band „Lichtblick“ umrahmt wurde. Zuvor wurden die Kinder am Schulhaus abgeholt und in einer festlichen Prozession von der Musikkapelle Oberlauda zur Kirche begleitet. Bild: Kirchengemeinde

